الدوري السعودي .. الاتحاد يتعثر مجدداً والأهلي يُسقط الهلال في الرياض

فرط الاتحاد في تقدمه للجولة الثانية على التوالي ليتعادل ويهدر فرصة الابتعاد في صدارة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ليفشل في استغلال سقوط مطارده الهلال أمام الأهلي.

وفيما يلي أبرز مقتطفات الجولة 23..

* سيناريو متكرر للاتحاد

تعادل الاتحاد 1-1 مع ضيفه الأخدود بعدما استقبل هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع، ليكرر نفس السيناريو الذي تعرض له في الجولة الماضية أمام مضيفه الخليج.

وسجل كريستيان باسوجوج هدفا قبل لحظات من النهاية ليلغي هدف حسام عوار ويفرض التعادل على الاتحاد.

وفرط الاتحاد في فرصة توسيع فارق الصدارة بفارق ثماني نقاط، ليتصدر الدوري برصيد 57 نقطة متقدما بفارق ست نقاط على الهلال ثاني الترتيب.

ثلاثية توني في شباك الهلال

سجل إيفان توني ثلاثية ليقود الأهلي للفوز 3-2 على الهلال والعودة للمنافسة مع أندية المقدمة.

وأصبح الأهلي الخامس على بُعد ثلاث نقاط من المركز الثالث المؤهل لدوري أبطال آسيا للنخبة الموسم المقبل متساويا مع النصر الذي تعثر أمام العروبة.

وبات توني اللاعب الثاني من الأهلي الذي يسجل ثلاثية في شباك الهلال في دوري المحترفين بعد السوري عمر السومة الذي هز الشباك بثلاثية في ديسمبر 2018.

النصر يخسر أمام العروبة

تلقى النصر ضربة كبرى بالخسارة 2-1 أمام مضيفه العروبة ليتعرض للخسارة الثانية في ثلاث مباريات ليتوقف رصيده عند 47 نقطة متراجعا للمركز الرابع.

وسجل السومة مهاجم العروبة الحالي هدفه 149 في دوري المحترفين.

* القادسية يفوز قرب النهاية

انتزع القادسية فوزا صعبا 1-صفر على ضيفه الرياض الذي أنهى المباراة بعشرة لاعبين بعدما سجل عبد العزيز آل عثمان هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

واستغل القادسية تعثر النصر ليتقدم للمركز الثالث وله 50 نقطة.

وتعرض محمد كوناتي مهاجم الرياض للطرد في الدقيقة 63 من المباراة التي شهدت تألق الحارس ميلان بوريان الذي منع عدة فرصة لمهاجمي القادسية.

* تعثر الفتح

فرط الفتح في تقدمه ليخسر 2-1 أمام ضيفه التعاون لتتوقف سلسلة من ثلاثة انتصارات لفريق المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في الدوري.

وبعدما ابتعد الفتح عن منطقة الهبوط بانتفاضة جعلته يتقدم للمركز 15، توقف رصيده عند 19 نقطة.

وسجل موسى بارو هدفي التعاون في الشوط الثاني ليرفع رصيده إلى 12 هدفا في 23 مباراة.