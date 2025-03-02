3 مباريات في انطلاقة «رمضانية» حكومة عجمان.. هيئة النقل يبدأ حملة الدفاع عن لقب كرة القدم



تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، تفتتح مساء اليوم الأحد، الثاني من شهر رمضان فعاليات النسخة الخامسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان 2025، التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان وسط مشاركة واسعة من فرق الدوائر الحكومية والمؤسسات في إمارة عجمان.

وتشهد النسخة الحالية من الدورة قفزة نوعية من ناحية عدد البطولات والفعاليات، إذ ارتفع العدد إلى 12 فعالية رياضية متنوعة، تشمل بطولات كرة القدم، الكرة الطائرة الشاطئية، البادل تنس، الرماية وسباق الدراجات الهوائية.

كما تتضمن سباق الجري للرجال، بطولة الألعاب الشعبية، بطولة الكروس فيت، ألعاب التحدي، إلى جانب القرية الرمضانية، وبرنامج اللياقة البدنية للسيدات، ويوم زايد للعمل الإنساني.

ويشارك في منافسات بطولة كرة القدم 12 فريقاً قسمت على 3 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى هيئة النقل وجامعة المدينة عجمان ودائرة الميناء والجمارك ودائرة التنمية الاقتصادية، ويلعب في الثانية دائرة المالية ومصرف عجمان ودائرة البلدية والتخطيط والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، فيما تضم الثالثة جامعة عجمان ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري والقيادة العامة لشرطة عجمان والإدارة العامة للدفاع المدني عجمان.

وتدشن ثلاث مباريات فعاليات الدورة، إذ يلتقي في المجموعة الأولى فريق هيئة النقل حامل اللقب مع جامعة المدينة عجمان في التاسعة والنصف مساء، ويواجه دائرة المالية في المجموعة الثانية فريق مصرف عجمان في العاشرة والنصف مساء، فيما يختتم جامعة عجمان مباريات الجولة الافتتاحية بمواجهة دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في الحادية عشرة والنصف لحساب المجموعة الثالثة.

وأكد عبد العزيز عبد الله مدير البطولة، جاهزية اللجنة العليا المنظمة واكتمال كافة الترتيبات لانطلاقة الحدث الرياضي الرمضاني، من خلال تهيئة كافة سبل النجاح، متوقعاً أن تشهد منافسات كرة القدم حضوراً جماهيرياً مميزاً بعد أن أصبحت البطولة جاذبة للجمهور بفضل المستويات المتطورة في النسخ الماضية لجميع الفرق.