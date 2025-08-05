إنزو ميلوت.. «جوهرة البوندسليغا» في الأهلي السعودي



توصل النادي الأهلي السعودي لكرة القدم لاتفاق نهائي مع الفرنسي الدولي إنزو ميلوت، لاعب شتوتجارت الألماني «جوهرة البوندسليغا»، تمهيداً لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريتسيو رومانو، أمس، أن الأهلي حسم صفقة «ميلوت» في خطوة مفاجئة تمكن خلالها من خطف اللاعب الذي كان على أعتاب الانتقال إلى أتلتيكو مدريد.

وتبلغ قيمة ميلوت (23 عاماً) السوقية حالياً 35 مليون يورو، وكان محط اهتمام العديد من الأندية هذا الصيف أبرزها أتلتيكو مدريد، الذي دخل في صراع قوي مع الأهلي، قبل أن يحسم الأخير الأمور بضم اللاعب.