الكوري سون على أعتاب الانتقال إلى لوس أنجلوس



ذكر تقرير إعلامي أنه من المتوقع أن ينتقل الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لاعب فريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، إلى فريق لوس أنجلوس إف سي الأمريكي مقابل حوالي 20 مليون جنيه إسترليني، بعدما أعلن رحيله عن ناديه الإنجليزي مطلع الأسبوع.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن سون كشف أنه سيرحل عن توتنهام هذا الصيف، بعدما قضى معه 10 أعوام.

ويبدو أن سون «33 عاماً» قريب من الانتقال للدوري الأمريكي في صفقة قد تسجل رقماً قياسياً، ومن المحتمل أن تتجاوز 22.5 مليون جنيه إسترليني التي دفعها أتالانتا يونايتد لضم إيمانويل لاتي لاث من ميدلسبره في فبراير الماضي.