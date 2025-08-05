بني ياس يدعم صفوفه بالحارس البرازيلي الشاب توراتو

واصل بني ياس صفقاته في الميركاتو الصيفي الحالي، وأعلن تعاقده رسمياً مع الحارس البرازيلي الشاب لويس توراتو (19 عاماً) قادماً من نادي جوفينتود البرازيلي، ووقع على عقود انتقاله إلى «السماوي»، بحضور صقر المسكري، المدير التنفيذي للنادي، ليمثل الصفقة الـ 12 للنادي في سوق الانتقالات استعداداً للموسم الجديد.

وسبق لتوارتو اللعب في أندية فلامنغو وفلومينينسي وباراناينسي، ومثل منتخبات البرازيل في المراحل السنية تحت 17 و20 سنة، واختير أفضل حارس في الدوري البرازيلي تحت 20 سنة.

من جهة أخرى استأنف الفريق تدريباته على الملاعب الفرعية باستاد الشامخة، عقب عودته من المعسكر الخارجي في صربيا، إذ ينظم بني ياس دورة ودية، بمشاركة ناديي الوحدة والعربي الكويتي في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري، في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من التحضيرات لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين.