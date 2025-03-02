لويس إنريكي يحول تركيزه إلى مواجهة ليفربول بعد الفوز الكبير على ليل

قال لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان إن الفوز 4-1 على ليل أمس السبت في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم كان بمثابة اختبار للفريق قبل مواجهة ليفربول في دور 16 من دوري أبطال أوروبا.

وسجل سان جيرمان أربعة أهداف خلال الشوط الأول من مباراة أمس ليحقق الفوز العاشر على التوالي في كل المسابقات.

ولم يتعرض بطل فرنسا لأي هزيمة منذ خسارته أمام بايرن ميونيخ في نوفمبر الماضي.

وقال لويس إنريكي للصحفيين "إنه أفضل شوط أول في الموسم.

"الآن علينا التفكير في... المباراتين أمام ليفربول، علينا التفكير في التعافي وأن نكون طموحين.

"هو الفريق الأكثر جاهزية في أوروبا، سواء من حيث النتائج أو طريقة اللعب... سنحاول وسنلعب بكل قوتنا".

وكان ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز قد تصدر الترتيب في مرحلة الدوري بالبطولة الأوروبية، بينما احتل سان جيرمان المركز 15 وتغلب على ستاد بريست في الدور الفاصل ليصعد إلى دور 16.

والتقى سان جيرمان وليفربول مرتين عام 2018 في دور المجموعات بدوري الأبطال، وقد فاز كل منهما على ملعبه.

وقال لويس إنريكي "لن نغير الكثير. هذه المباراة كانت بمثابة اختبار، ليفربول وليل لديهما نفس الأشياء (الخصائص). وضعناهم تحت ضغط لدرجة أنهم لم يعودوا قادرين على اللعب من الخلف.

"ستكون (المواجهة المقبلة) مختلفة، وستكون معقدة للغاية بالطبع، لكننا في أفضل فترة لنا هذا الموسم. وسنلعب أمام أفضل فريق في أوروبا، والذي تأهل ببراعة.

"ليس من عقليتنا التكهن والاكتفاء بتأمين أنفسنا والبقاء في موقف دفاعي، بل سنهاجم ونحاول استغلال ذلك لصالحنا".

ويستضيف سان جيرمان مباراة الذهاب يوم الأربعاء بينما يستضيف ليفربول مباراة الإياب في 11 مارس.