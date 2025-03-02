أنشيلوتي يأمل أن تكون الخسارة أمام بيتيس جرس إنذار

قال كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد إن على فريقه رفع المستوى قبل مواجهة غريمه المحلي أتليتيكو مدريد في دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته 2-1 أمام ريال بيتيس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت.

وأهدر ريال فرصة تصدر الدوري وظل في المركز الثاني متساويا مع برشلونة المتصدر ولكل منهما 54 نقطة، بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد ثالث الترتيب.

وانتقد أنشيلوتي أداء الفريق المتواضع أمام بيتيس وقال إنه قد يدفع الثمن غاليا إذا ظهر بنفس المستوى أمام أتليتيكو في ذهاب دور الستة عشر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال المدرب الإيطالي للصحفيين "إنها لطمة قوية، يجب أن ننتفض. الخسارة في هذه المرحلة من الموسم صعبة لأن الجميع في حالة جيدة ولم نقدم أداء جيدا في هذه المباراة.

"فقدنا الكرة 27 مرة في الشوط الأول وعاد بيتيس في المباراة. إذا لعبنا بهذه الصورة فلن نتمكن بالتأكيد من الفوز يوم الثلاثاء.

"أتمنى أن يكون ذلك بمثابة جرس إنذار. بدا أننا في الفترة الأخيرة أكثر تنظيما وتماسكا، واليوم لم نتمكن من تكرار ما فعلناه في مباريات سابقة".

وشرح المدرب الإيطالي قراره بالدفع بإندريك بدلا من كيليان مبابي هداف الفريق في الدقائق الأخيرة من المباراة قائلا إن اللاعب الفرنسي لم يتمكن من التدرب بصورة كاملة بسبب مشكلة في الأسنان.

وقال إن مبابي "عانى من مشكلة في الأيام الماضية ولم يتدرب كثيرا ولم يكن في أفضل مستوياته.

"تجنبا للمشكلات، قررت استبداله والاعتماد على إندريك الذي كان في حالة جيدة".