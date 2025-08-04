"فيفا" يواجه دعوى قضائية جماعية بشأن قواعد انتقال اللاعبين

قالت مجموعة من لاعبي كرة القدم الهولنديين اليوم الاثنين إنها تستعد لرفع دعوى جماعية على مستوى أوروبا "ربما بمليار دولار" ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) واتحادات أخرى، سعياً للحصول على تعويضات عن خسارة مزعومة للدخل بسبب قواعد الانتقال المقيدة.

وقالت مؤسسة العدالة الهولندية إن قواعد الفيفا أثرت على نحو مئة ألف لاعب في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة منذ عام 2002.

وأضافت المؤسسة أن شركة الاستشارات كومباس ليكسيكون قدرت أن الأضرار قد تصل إلى عدة مليارات من العملة الأوروبية الموحدة، وقال دولف سيخار عضو مجلس إدارة المؤسسة لوكالة الأنباء الهولندية (إن.أوه.إس) إن "المطالبة تبلغ مليار دولار".

ويُعد الاتحاد الهولندي للعبة بين الاتحادات المذكورة في الدعوى.

وأضافت أن "هذه القضية مرفوعة في هولندا بموجب القانون الهولندي بشأن تسوية الأضرار الجماعية في العمل الجماعي، والذي يسمح برفع هذه الدعوى القانونية نيابة عن مجموعة كبيرة من لاعبي كرة القدم المحترفين".

ولم يرد الفيفا والاتحاد الهولندي لكرة القدم على الفور لطلبات التعليق التي أرسلت عبر البريد الإلكتروني.

وأضافت المؤسسة أن تحليلاً أولياً من شركة كومباس ليكسيكون قدر أن لاعبي كرة القدم المحترفين حصلوا مجتمعين على حوالي ثمانية بالمئة أقل خلال مسيرتهم المهنية مما كانوا سيحصلون عليه بسبب لوائح الفيفا.

وقالت لوسيا ميلخرتس رئيسة المؤسسة في بيان "خسر جميع لاعبي كرة القدم المحترفين قدراً كبيراً من أرباحهم بسبب القواعد غير القانونية للفيفا.