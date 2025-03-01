قاعدة جديدة لمنع حراس المرمى من إهدار الوقت

أعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم السبت إجراء تغيير على قواعده لمنع حراس المرمى من إهدار الوقت، على أن تدخل حيز التنفيذ بداية من موسم 2025-2026.

وعقدت الهيئة المعنية بسن قوانين كرة القدم اجتماعها السنوي ووافقت على عدد من التغييرات على قوانين اللعبة.

وقال المجلس في بيان إنه قرر تعديل القانون 12.2 الذي ينص على منح ركلة حرة غير مباشرة للفريق المنافس حين يمسك حارس المرمى بالكرة لأكثر من ست ثوانٍ.

وأضاف "يعني التعديل أنه إذا احتفظ حارس المرمى بالكرة لأكثر من ثماني ثوانٍ، فسيمنح الحكم ركلة ركنية للفريق المنافس بدلا من الركلة الحرة غير المباشرة حاليا".