رانييري ينتشل روما من أزماته ويصحح وضعه

احتاج الإيطالي كلاوديو رانييري لحوالي شهر واحد فقط لتصحيح وضع فريق روما الإيطالي لكرة القدم.

وبعد أن تولى تدريب فريق يعاني من الفوضى في منتصف نوفمبر الماضي، قاد رانييري فريق روما إلى سلسلة من 10 مباريات بدون هزيمة في الدوري الإيطالي، وتأهل إلى دور الـ16 في الدوري الأوروبي، مما أثار دعوات لاستمراره في منصبه بعد انتهاء فترة توليه المؤقتة.

وكان روما يتواجد أمام منطقة الهبوط بفارق أربع نقاط، عندما تولى رانييري تدريبه، ليكون المدرب الثالث هذا الموسم بعد دانيلي دي روسي، وإيفان يوريتش، اللذين تم إقالتهما. والآن يحتل روما المركز التاسع، وأصبح قريبا من احتلال أحد المراكز التي تؤهله للعب في البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

وتمكن رانييري من تحقيق ذلك من خلال إعادة الثقة في قائد روما لورينزو بيليجريني، وإعادة باولو ديبالا لمستواه التهديفي، والعودة للأساسيات.

وقال رانييري عقب الفوز على مونزا 4 / صفر يوم الاثنين الماضي: "لدينا لاعبون عظماء وهم يظهرون هذا. سعيد لأننا بدأنا نستعيد دعم جماهيرنا".

وقبل أن يسجل ديبالا هدفين في المباراة التي فاز فيها روما 3 / 2 على بورتو في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي، تحدث رانييري عن نهج تدريبي ساعده، من بين إنجازات أخرى، على قيادة ليستر سيتي لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016 بطريقة غير متوقعة.

وقال رانييري: "في كرة القدم، سواء حاليا أو في الماضي، الشخصية والروح هما الأساس. يجب أن يكون لدى اللاعب هذه الصفات، وإلا لن يتمكن من إظهار كامل إمكانياته. أريد هذه النوعية من اللاعبين".

وأضاف: "أريد فريقا مليئا بالقادة، لأن القادة يفكرون مثل المدربين. هم لا يفكرون بأنانية فقط في أنفسهم، بل يفكرون في الصالح العام، تماما كما يفعل المدرب".

ولم يسجل ديبالا في تسع مباريات بالدوري الأوروبي قبل مباراة بورتو.

وقال رانييري عشية المباراة: "وفقا لقانون الأرقام، يتعين أن يتغير ذلك".

وكان بيليغريني أحد أكثر لاعبي روما الذين يواجهون انتقادات هذا الموسم قبل أن يسجل هدفا افتتاحيا رائعا في مباراة الديربي، التي فاز بها روما على لاتسيو 2 / صفر الشهر الماضي.

وحسن رانييري أرقامه إلى خمسة انتصارات في خمس مباريات ديربي كمدرب لروما. وكانت انتصاراته الأخرى في الديربي خلال فترته الأولى كمدرب لروما من 2009 إلى 2011. كما درب نادي مدينته مسقط رأسه بشكل مؤقت في عام 2019.

كانت آخر خسارة لفريق روما بالدوري الإيطالي أمام كومو يوم 15 ديسمبر بعد شهر من تعيين رانييري. ويستضيف روما فريق كومو غدا الأحد.

وقال رانييري: "كومو فريق رائع ولديهم المدرب سيسك فابريغاس الذي سيصبح خلال السنوات القليلة المقبلة واحدا من أفضل المدربين في أوروبا".

وتغلب كومو على نابولي، الذي كان يتصدر الدوري الإيطالي، الأسبوع الماضي وتم ترشيح فابريغاس ليكون خليفة محتمل لرانييري في روما.

ينص عقد رانييري على أنه سيبقى مستشارا خاصا في روما بعد هذا الموسم وسيساعد في اختيار مدرب دائم.

ولكن المدير الرياضي لروما فلوريان جيسولفي أشار إلى أنه يريد استمرار رانييري.

وقال ديبالا عن رانييري: "بداية من اللحظة التي وصل فيها، بفضل خبرته، كان يعلم كيف يخرج أفضل ما عند كل لاعب. يفعل الأفضل للفريق ولا يهمه الأسماء. لدينا جميعا نفس الفرصة للعب إذا تدربنا جيدا".