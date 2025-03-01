مورينيو يقاضي جالطة ساري التركي

قرر جوزيه مورينيو مقاضاة نادي جالطة سراي التركي لكرة القدم مطالبا بتعويضات بعد أن اتهم النادي مدرب فناربخشة بتصريحات عنصرية.

وأعلن فناربخشة أن مورينيو بدأ الإجراءات القانونية من خلال محامي النادي، في ظل استمرار الاتهامات الغاضبة منذ تعادل الفريقان سلبيا في مباراة بالدوري التركي يوم الاثنين الماضي.

ويسعى مورينيو للحصول على تعويض بقيمة مليون و907 ألف ليرة تركية (52300 دولار) وهو مبلغ رمزي يشير إلى عام 1907، وهو العام الذي تأسس فيه فناربخشة.

وذكر بيان :" من خلال محامي نادي فناربخشة، نعلن للجمهور أن نادي جالطة سراي الرياضي قد تم مقاضاته من قبل جوزيه مورينيو بمبلغ مليون و907 آلاف ليرة تركية كتعويض عن الأضرار غير المادية نتيجة الهجوم على حقوق مدربنا الفني، مورينيو".

كان جالطة سراي ذكر أن تصريحات مورينيو بعد المباراة - التي ذكر فيها أن اللاعبين على دكة بدلاء جالطة سراي كانوا "يتقافزون مثل القرود" وأن الحكم السلوفيني سلافكو فينشيك قام بعمل أفضل مما كان يمكن أن يفعله الحكام الأتراك - ترقى إلى مستوى"تصريحات عنصرية".

وتلقى مورينيو عقوبة الإيقاف أربع مباريات وتغريمه ما يعادل 44 ألف دولار لتصريحاته، رغم أن النادي ذكر إنه استأنف ضد هذه العقوبة.