رودري يعود لتدريبات مانشستر سيتي

عاد رودري، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إلى التدريبات، بعدما كثف لاعب خط الوسط العلاج لتسريع تعافيه من الإصابة في الرباط الصليبي التي تعرض لها في سبتمبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أنه كان من الممكن رؤية اللاعب الفائز بالكرة الذهبية يشارك في حصة تدريبية منفردة في ملعب الاتحاد في كقطع فيدو أصدره النادي مساء الجمعة.

وأصيب رودري /28 عاما/ بقطع في الرباط الصليبي في المباراة التي تعادل فيها مانشستر سيتي مع أرسنال 2/2 يوم 22 سبتمبر/أيلول الماضي، وقد تم الإشارة إلى غيابه كعامل رئيسي في تراجع الفريق الذي يدربه جوسيب جوارديولا بفارق 20 نقطة عن ليفربول في صراع المنافسة على لقب الدوري، بالإضافة إلى خروجه من دوري أبطال أوروبا.