الوحدة يفك عقدة 3 أرقام في ليلة «الكلاسيكو» أمام العين

نجح الوحدة في فك عقدة 3 أرقام بالفوز الذي حققه على العين 2 ـ 1، مساء أول من أمس، على استاد آل نهيان، في قمة الجولة الـ 18 من دوري أدنوك للمحترفين، الذي اقتنص به المركز الثالث من العين، بعدما رفع «العنابي» رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد العين عند 29 نقطة بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.

وللمرة الأولى منذ 15 عاماً يحقق الوحدة الفوز على العين ذهاباً وإياباً في موسم واحد بدوري المحترفين، وتحديداً منذ موسم 2009 ـ 2010 الذي حقق خلاله «العنابي» آخر لقب للدوري في خزائنه، إذ كان الوحدة فاز في مباراة الدور الأول للموسم الحالي بنفس النتيجة 2 ـ 1.

كما نجح الوحدة في كسر عقدة استمرت لمدة 6 سنوات بالانتصار على العين في معقل «أصحاب السعادة» باستاد آل نهيان، إذ شهدت آخر خمس مواجهات بين الفريقين في ملعب الوحدة فوز العين، ليتمكن الفريق من تحقيق أول فوز له في ملعبه في الدوري منذ عام 2019.

ورغم تفوق العين إجمالاً في المواجهات التي جمعت الفريقين في دوري المحترفين بفوزه في 16 مواجهة مقابل 10 للوحدة والتعادل في 6 مباريات، إلا أن الوحدة تفوق في المواجهات الست الأخيرة على حساب غريمه التقليدي وانتصر في 4 مباريات مقابل فوزين للعين.

كما منح الفوز في ليلة «الكلاسيكو» الذي لم يخلُ من الإثارة رغم ابتعاد الفريقين عن حسابات المنافسة، ولم يحسم سوى في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع بهدف المالي إبراهيما ديارا، الانتصار الثالث على التوالي للوحدة ولأول مرة هذا الموسم يحقق خلاله «العنابي» 3 انتصارات متتالية بعدما فاز على خورفكان 3 ـ 1 ثم بني ياس 3 ـ 0 وأخيراً العين 2 ـ 1.

وأبدى السلوفيني داركو ميلانيتش مدرب الوحدة سعادته بفوز فريقه وبالأداء الذي قدمه اللاعبون على مدار شوطي اللقاء، مؤكداً أن الوحدة استحق الفوز بعدما تسيد أغلب فترات المباراة وصنع العديد من الفرص المحققة للتسجيل، وكان بمقدوره إضافة المزيد من الأهداف لولا سوء الحظ والعارضة والقائم.

وقال: يوم رائع لجماهير الوحدة وللاعبين الذين أظهروا روحاً قتالية وجودة عالية، ونجحوا في تحويل التأخر بهدف في الشوط الثاني إلى فوز مستحق بعد أن خلقنا فرصاً عدة، وسعيد بالأجواء الإيجابية داخل غرفة الملابس ورغبة اللاعبين في العودة إلى المباراة.

وأضاف: لعبنا مباراة أكثر من رائعة، وأجريت بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية بالدفع بإيركينوف الذي يمتلك السرعة ونجح في تقديم مباراة جيدة، بينما في الشوط الثاني حاولت تنشيط الهجوم بالدفع بديارا الذي شكل خطورة على مرمى العين وسجل هدف الفوز.

وأشاد ميلانيتش بأداء المهاجم فاكوندو كروسبزسكي الذي أحرز هدف التعادل ومحاولاته المستمرة على مرمى خالد عيسى، لكنه واجه سوء توفيق في أكثر من محاولة نتيجة ارتداد الكرة من العارضة والقائم، مشيراً إلى أن الفريق سيحصل على إجازة لبعض الوقت قبل العودة للتدريبات، إذ إن أول مباراة رسمية يخوضها الوحدة يوم 28 مارس الجاري أمام كلباء في الجولة الـ 19.

وقال الصربي فلاديمير إيفيتش مدرب العين إنه يشعر بالإحباط بعد تلقي فريقه خسارتين متتاليتين من الوصل والوحدة، مؤكداً أنه من الطبيعي تفوق الوحدة في ظل النقص العددي الذي لعب به العين بعد طرد المدافع فابيو كاردوسو منذ الدقيقة 30. وأضاف: أعبر عن أسفي للمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون طيلة 65 دقيقة لعبنا خلالها بعشرة لاعبين، ولكن بانضباط وتنظيم وحاولنا خلق الفرص، إلا أننا للأسف لم نخرج بالنتيجة التي كنا نتمناها.

وتابع: الفريق حافظ على تنظيمه رغم الطرد المبكر، وبمرور الوقت في الشوط الثاني بعدما قدم اللاعبون جهداً كبيراً انخفض الأداء، لذلك قمت ببعض التغييرات، ودفعت بالمهاجم لابا كودجو لأول مرة بعد غياب 4 أسابيع للإصابة، حيث لم يتدرب معنا سوى حصة تدريبية واحدة، ولم يكن يستطيع اللعب لوقت أكثر.

وأكد إيفيتش أن الفريق أمامه فرصة للتحسن خلال فترة التوقف المقبلة، ومحاولة علاج الأخطاء والسلبيات من أجل تقديم نتائج أفضل في المرحلة المقبلة.