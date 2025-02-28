ليستر يعاني دفاعياً وهجومياً.. الإحصائيات تخذل فان نيستلروي

تقدم الإحصائيات والأرقام صورة بائسة عن فترة المدرب رود فان نيستلروي مع ليستر سيتي وزادت الأمور سوءا بعد خسارة مذلة أمام وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الخميس.

ومنذ توليه المسؤولية خلفا لستيف كوبر في أواخر نوفمبر الماضي، فاز فان نيستلروي بمباراتين فقط من أصل 14 خاضها بالدوري وخسر الآن 11 مباراة من آخر 12 مباراة.

وسجل مهاجم هولندا السابق 95 هدفا في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر يونايتد لكن فريقه ليستر لم يسجل أي هدف في أربع مباريات بالدوري واستقبل 12 هدفا خلال تلك الفترة.

وبدا عليه الحزن الشديد أثناء مشاهدته الخسارة 2-صفر أمام وست هام في استاد لندن، والسؤال الآن هو ما إذا كان سيبقى في منصبه حين يتوجه الفريق إلى تشيلسي في التاسع من مارس.

وأجاب فان نيستلروي عندما سُئل عما إذا كان يتوقع أن يبقى في منصبه قائلا "ماذا تريدني أن أقول؟ "سأستمر في العمل والتطلع للأفضل".

ويحتل ليستر المركز التاسع عشر في جدول الترتيب متساويا مع إبسويتش تاون لكنه يتأخر عنه بفارق الأهداف. كما يتأخر بخمس نقاط عن ولفرهامبتون واندرارز صاحب المركز السابع عشر.

وقال فان نيستلروي "نعلم الموقف الذي نمر به ونعرف جدول الترتيب ونعلم مدى السرعة التي يمكن أن تتغير فيها الأمور في كرة القدم".

وأظهر ليستر سيتي المزيد من النوايا الهجومية في الشوط الثاني وهو ما أسعد مدربه.

وقال فان نيستلروي "شاهدت شوطين مختلفين. شاهدت الشوط الأول الذي سعينا فيه لعدم الخسارة والشوط الثاني الذي حاولنا فيه الفوز".

ومع ذلك، يبقى دفاع ليستر نقطة ضعف واضحة إذ حافظ الفريق على نظافة شباكه مرة واحدة فقط طوال الموسم واستقبل 61 هدفا.