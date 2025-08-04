بني ياس والوحدة والعربي الكويتي في دورة ودية بأبوظبي

ينظم نادي بني ياس دورة ودية بمشاركة أندية الوحدة والعربي الكويتي في الفترة من 6 إلى 10 أغسطس الجاري، وذلك استعداداً للموسم الجديد الذي ينطلق 16 من الشهر نفسه.

وتقام الدورة على ملعب «السماوي» بالشامخة في أبوظبي، حيث يلعب خلالها كل فريق مباراتين، ويلتقي بني ياس مع العربي الكويتي يوم 6 أغسطس، فيما يلعب الوحدة مع العربي يوم 8 أغسطس، وتختتم بمواجهة تجمع بين بني ياس والوحدة يوم 10 أغسطس.

وتأتي البطولة في إطار التحضيرات الأخيرة للعنابي والسماوي لانطلاقة دوري أدنوك للمحترفين، وذلك في المحطة الأخيرة للإعداد في أبوظبي، بعدما اختتما معسكريهما الخارجي في ألمانيا وصربيا.

ويستهل بني ياس الموسم بمواجهة الوصل في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، فيما يلعب الوحدة مع عجمان.

وكان بني ياس قد خاض 3 مباريات ودية في المعسكر الصربي، حيث تعادل سلبياً في مباراتين و1-1 في مباراة، بينما لعب الوحدة 5 وديات، حقق خلالها الفوز في مباراتين، وتعادل في 3 مباريات.