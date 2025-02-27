عجمان والنصر .. مواجهة ممتعة

يشهد إستاد راشد بن سعيد بنادي عجمان في الثامنة والربع من مساء اليوم، لقاء فريقي عجمان وضيفه النصر ضمن الجولة الـ 18 لدوري أدنوك للمحترفين، في مواجهة ينتظر أن تأتي ممتعة؛ حيث أن القريقين لا يعانيان من الضغط، ويدخلان إلى اللقاء في ترتيب متقارب في وسط جدول الترتيب، فأصحاب الأرض في المركز الثامن «22 نقطة» والضيوف في سابع الترتيب «26 نقطة»، تبدو معنويات عجمان عالية بعد الفوز في الجولة الماضية خارج ملعبه على دبا الحصن، وقد استعد الفريق للمباراة بسلسلة من التدريبات اليومية تحت إشراف مدربه غوران، الذي ركز على مراجعة مباراة دبا الحصن زيادة مع متابعة تسجيل مباراة النصر مع الجزيرة، للوقوف على التكتيك المناسب من خلال المحاضرة النظرية مع لاعبيه أول من أمس، واختتم الفريق تدريباته مساء أمس.

من جهته، يبحث النصر عن طريق العودة إلى سكة الانتصارات من بوابة عجمان، بعد 3 جولات متتالية لم يذق فيها طعم الفوز كانت أمام بني ياس (0 - 0)، وخسارتين من الوصل (0 - 1) والجزيرة (2 - 3)، ويستعيد النصر في مباراة اليوم جهود عبدالله إدريس الذي غاب عن مواجهة الجزيرة بسبب بند الإعارة، إضافة إلى عودة السويسري هاريس سيفيروفيتش إلى التشكيلة الأساسية بعد أن شارك في الشوط الثاني في الجولة الماضية.

أهمية

وأكد المدرب غوران على أهمية وصعوبة المباراة في نفس الوقت، وقال: «تم التحضير لمباراة النصر خلال 4 أيام من بعد مباراة دبا الحصن في الجولة الماضية، المباراة تأخذ أهميتها من كونها قبل التوقف القادم، نسعى فيها لتحقيق نتيجة إيجابية أمام منافس كبير لديه لاعبين على مستوى عالٍ، استعدادنا جيد وثقتي كبيرة في لاعبي فريقي، لا سيما أننا نلعب في ملعبنا ووسط جمهور عجمان الذي ظل يساند الفريق بقوة».

وأكد الهولندي ألفريد شرودر أهمية المباراة لفريقه من أجل العودة إلى سكة الانتصارات، وقال: «حرصنا على تجهيز الفريق بشكل مثالي وتصحيح بعض الأخطاء التي بدت واضحة في المباراة الأخيرة أمام الجزيرة، نتطلع لتحقيق الفوز وندرك تماماً صعوبة المنافس الذي يضم العديد من اللاعبين الممتازين، وهو من الفرق الممتازة في الدوري وصعب المراس عندما يلعب على أرضه، ولكننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق النتيجة التي نتطلع إليها».