3 مباريات في افتتاح الأسبوع 19 من دوري الدرجة الأولى

تنطلق في تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة مساء اليوم مباريات الأسبوع 19 من دوري الدرجة الأولى بإقامة 3 مواجهات، تجمع الجزيرة الحمراء، الذي يستقبل ضيفه الفجيرة، ويستضيف حتا جاره يونايتد بملعب حمدان بن راشد، فيما يحل الإمارات ضيفاً على مجد على أرضية ملعب طحنون بن محمد بنادي القطارة بمدينة العين، وغداً تقام أيضاً 3 مباريات في الأولى يستقبل الذيد فريق الظفرة المتصدر، ومصفوت ضد غلف اف سي، والحمرية يستقبل غلف يونايتد، وسيكون دبا الفجيرة في الراحة الأسبوعية.

وضمن مواجهات اليوم يسعى الفجيرة المتراجع للمركز الثالث برصيد 33 نقطة إلى استعادة نغمة الفوز عندما يحل ضيفاً على الجزيرة الحمراء صاحب المركز العاشر برصيد 16 نقطةن والبعيد عن ركب أندية المقدمة، ويتوقع أن تكون المباراة ساخنة ومثيرة، ويسعى الفجيرة لاستعادة الصدارة من الظفرة ولو بشكل مؤقت، فيما يبحث صاحب الأرض عن مغادرة مناطق الهبوط.

وفي المباراة الثانية يطمح حتا «الجريح» لمصالحة جماهيره عقب تلقيه خسارة كبيرة بالخمسة أمام الظفرة في الأسبوع الماضي، ولذلك ستكون هناك رغبة كبيرة وسط لاعبي الإعصار بعبور عقبة فريق يونايتد المتطور صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة، والذي حقق الفوز في المباراة الماضية على مجد بنتيجة 2-1، في وقت تراجع فيه حتا للمركز السادس برصيد 25 نقطة، وفي المباراة الثالثة يسعى فريق الإمارات إلى تحقيق الفوز الرابع توالياً تحت قيادة المدرب الوطني بدر طبيب عندما يواجه فريق مجد الثالث عشر برصيد 8 نقاط، والذي يسعى مدربه عيسى بوصيم إلى انتشال الفريق من وضعيته الحالية، والتقدم نحو منطقة وسط الترتيب.