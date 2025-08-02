سون قائد توتنهام يعلن رحيله عن الفريق

قال الكوري الجنوبي سون هيونج مين قائد توتنهام هوتسبير اليوم السبت إنه سينهي هذا الصيف مشواره الذي استمر عشر سنوات مع الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقاد سون، الذي يرتبط بعقد حتى 2026، توتنهام هوتسبير إلى إحراز لقبه الأول منذ 17 عاما بفوزه على مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي في مايو الماضي.

وانضم اللاعب الكوري الجنوبي إلى صفوف النادي اللندني قادما من باير ليفركوزن الألماني في 2015.

ورغم أن سون لم يكشف عن وجهته المقبلة، تكهنت وسائل إعلام بريطانية بأنه سينتقل إلى لوس انجليس المنافس في الدوري الأمريكي للمحترفين.

خاض سون 454 مباراة مع توتنهام وسجل 173 هدفا. وفاز بجائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2021-2022.