خورفكان يوافق على تقديم مباراة الوصل في الدوري



وافقت شركة كرة القدم بنادي خورفكان على طلب نادي الوصل بتقديم مباراته أمام «النسور» ضمن الجولة 17 المؤجلة التي كان مقرراً لها الخميس المقبل لتلعب الأربعاء في تمام الساعة الثامنة والربع على أرضية ملعب صقر بن محمد القاسمي بخورفكان، وجاءت موافقة خورفكان على تقديم المباراة ليوم واحد وذلك دعماً للوصل. ووجهت إدارة الوصل شكرها لشركة كرة القدم بخورفكان لموافقتها السريعة على تقديم المباراة.

ويلتقي الوصل بشقيقه السد القطري ضمن ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة الآسيوي يوم 3 مارس المقبل على أرضية ملعبه في زعبيل.