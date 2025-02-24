خلفان المسافري: صحوة البطائح مستمرة تحت قيادة فرهاد



أكد خلفان المسافري، رئيس شركة كرة القدم بنادي البطائح، قدرة فريقه على الاستمرار في النتائج الإيجابية بعد الفوز الغالي الذي حققه الفريق على مستضيفه الشارقة، أول من أمس، ضمن الجولة 17 لدوري أدنوك للمحترفين، مشيراً إلى ثقة النادي في المدير الفني فرهاد مجيدي لقيادة الصحوة التي بدأت من هذه المباراة، معتبراً الفوز نقطة انطلاقة حقيقية، وقال المسافري: فرهاد مجيدي نجح في توفير تآلف بينه وبين اللاعبين خلال وقت وجيز، انعكس إيجاباً على مستوى الفريق، ليس فقط في مباراة الشارقة، بل في المباريات السابقة، زيادة على الكفاءة الفنية التي يتمتع بها، مشيراً إلى أن فرهاد مجيدي كان على قدر التحدي والمسؤولية منذ أن تفاوض معه النادي، حيث لديه ثقة كبيرة في اللاعبين لتحقيق ما يريده.

من ناحيته، اعتبر المدرب فرهاد مجيدي، الفوز على الشارقة نتيجة مهمة تخفف كثيراً من الضغوط على اللاعبين، مشيراً إلى أن وضع الفريق في الجدول أحدث كثيراً من الضغوط في الفترة الماضية، وفي مباراة الشارقة نفذ اللاعبون المطلوب منهم وأجادوا تنفيذ التعليمات بعد التقدم بهدف في الشوط الأول، ونجحوا في المحافظة عليه في الشوط الثاني وخلال الوقت البديل، مؤكداً أن الفوز على فريق كبير مثل الشارقة ينعكس معنوياً وسيكون له مردود إيجابي مهم.

عتب المدير الفني للشارقة كوزمين أولاريو على الظروف التي أدت لخسارة الفريق للمرة الثانية على التوالي في دوري أدنوك للمحترفين، وقال في تعليقه بعد الخسارة من البطائح، إن فريقه خسر بذات الطريقة التي خسر بها من كلباء في الجولة 15، مشيراً إلى أن فريقه اهتزت شباكه في آخر 4 مباريات من فرصة واحدة فقط في كل مباراة، في وقت عانى فيه من ندرة التسجيل.

وقال كوزمين: «تكرر نفس سيناريو خسارة كلباء والمنافس حصل على فرصة واحدة سجل منها، حاولنا وعانينا في التسجيل، وأعتقد أننا فقدنا الحيوية في الخط الأمامي وإنهاء الهجمة وتأثرنا بالإرهاق والتعب الذهني كان واضحاً أيضاً لدى بعض اللاعبين في آخر 3 مباريات، وأعتقد أن كل الأمور تعاكسنا».

وأضاف: «حاولنا بشتى السبل، وغيرت طريقة اللعب أكثر من مرة وأشركت لاعبين بدلاء، ولكن لم ننجح، لم أجد إضافة بعد التبديلات عكس ما توقعت، وكما قلت في السابق كلما زاد عدد المباريات ستزيد معاناتنا والأمور تصبح أكثر صعوبة».

وأشار كوزمين إلى أن الفريق يفقد الحيوية في الخط الأمامي مستدلاً على فرصة عثمان كمارا وغيرها من الفرص الكفيلة بتغيير نتيجة المباراة.

كما رد كوزمين على سؤال حول حظوظ الشارقة في المنافسة على لقب الدوري قائلاً: «المهم ألا نستسلم وفريقنا لم يكن مرشحاً للقب منذ بداية الموسم ويجب أن نكون واقعيين في قدراتنا، وأذكر أنني قلت لكم آخر مرة إنه عندما يتخطى الفريق حدوده في الأداء نستطيع الفوز والعكس هو الصحيح».