أندية المحترفين تسابق الزمن لإغلاق ملف الأجانب

تواصل أندية المحترفين تحركاتها وتسابق الزمن من أجل إغلاق ملف اللاعبين الأجانب في إطار مساعيها لدعم الصفوف استعداداً للموسم الجديد، الذي ينطلق بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين يوم 16 أغسطس الجاري.

ولم تغلق أغلب أندية المحترفين تعاقداتها مع اللاعبين الأجانب الخمسة، في انتظار حسم الموقف خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي غلب فيه اللجوء إلى التغيير على قائمة الأجانب في جميع الأندية تحضيراً للموسم الجديد، بينما كان الاستقرار على مستوى الخماسي الأجنبي حاضراً على الأكثر في أربعة لاعبين في عدد قليل من الأندية.

وحتى الآن اكتمل ملف الخماسي الأجنبي وفقاً للاعبين المرتبطين بعقود مع أنديتهم في 6 فرق، سواء من الموسم الماضي أو التعاقدات الجديدة، بينما لم تستكمل 8 أندية ملف الأجانب ويتبقى لها التعاقد مع لاعب أو اثنين قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واكتمل الخماسي الأجنبي في أندية العين والنصر وعجمان وخورفكان ودبا الفجيرة والشارقة، بينما لم يغلق الملف في أندية الجزيرة والوصل وشباب الأهلي وبني ياس والوحدة والظفرة وكلباء.

وقد يلجأ أحد الأندية إلى إجراء تغيير على قائمة الأجانب قبل بداية الموسم سواء من العناصر التي ما زالت مرتبطة بعقود وقد ترحل قبل بداية الموسم، وهو ما اعتادت عليه أندية المحترفين في المواسم السابقة، ومن ثم الاستقرار بشكل نهائي على الأجانب الخمسة.

ويعد العين الأكثر استقراراً على صعيد اللاعبين الأجانب حتى الآن، إذ تضم قائمة «الزعيم» أربعة لاعبين من الموسم الماضي، هم: التوغولي لابا كودجو والباراغوياني أليخاندرو روميرو (كاكو) والمغربي سفيان رحيمي والكوري الجنوبي بارك يونج، وتعاقد مع لاعب أجنبي واحد خلال الميركاتو الصيفي، وضم المدافع المصري رامي ربيعة في صفقة انتقال حر قادماً من الأهلي المصري.

وبعد أن ودع النصر عقب نهاية الموسم الماضي الرباعي الأجنبي، البوسني سمير مميسيفيتش والهولندي ليروي فير والسويسري هاريس سفيروفيتش والبرازيلي ماتيوس أوليفييرا، أكمل الفريق الخماسي الأجنبي بالتعاقد مع الثنائي، المدافع الصربي لوكا ميليفوجيوفيتش لمدة موسم واحد قادماً من شباب الأهلي.

والإيراني مهدي قائدي لمدة 3 مواسم حتى 2028 قادماً من الفرسان في واحدة من أبرز صفقات الميركاتو، ويملك عقوداً مع ثلاثة لاعبين، هم الإيطالي مانولو غابياديني، والكولومبي كيفن أغوديلو الذي عاد لصفوف العميد عقب إعارة لمدة موسم مع الوحدة، والبلجيكي عثمان بوسعيد.

وحسمت أندية عجمان وخورفكان ودبا العائد إلى دوري المحترفين ملف الخماسي الأجنبي مبكراً، وتعاقد خورفكان مع صفقة لاعب أجنبي وحيدة بضم الكاميروني كوندي قادماً من دبا الحصن، فيما يعد ثاني أكثر الأندية استقراراً بعدما أبقى على الرباعي، المغربي طارق تيسودالي الذي تألق مع الفريق منذ انضمامه في يناير الماضي، والبرتغالي إيلتون فيليبي، والبرازيلي لورينسي رودريغيز، والكوري الجنوبي كوون كيونغ وون.

وأنهى عجمان ملف الخماسي الأجنبي بعدما تعاقد مع 3 لاعبين جدد، هم: صانع الألعاب البوسني دينو هوتيتش قادماً من ليخ بوزنان البولندي، والمدافع المقدوني جوكو زايكوف من نادي يونفير الروماني، والبرازيلي يوري ماتيس قادماً من نيفتشي باكو الأذري في صفقة انتقال حر، ويوجد من الموسم الماضي الثنائي، المغربي وليد أزارو، والجامايكي جونيور.

كما ضم دبا العائد إلى دوري المحترفين 4 أجانب جدد بالتعاقد مع الأردني محمود المرضي على سبيل الإعارة من الحسين الأردني، والبرازيلي كارلوس فينسيوس (كارلينهوس) على سبيل الإعارة من بوتيمونينسي البرتغالي، ومواطنه إياغو سانتوس لاعب شباب الأهلي السابق كانتقال حر، والأوزبكي عبدالله عبدولاييف من باختاكور، ومستمر معه من دوري الهواة البرازيلي سايمون دي باروس.

وأبرم الشارقة صفقتين جديدتين على صعيد الأجانب، وأعاد لاعبه السابق البرازيلي إيغور كورونادو لمدة موسمين قادماً من كوينثيانز، والهداف الألباني راي ماناج لمدة موسمين قادماً من سيفاسبور التركي، في صفقة بارزة بعدما لعب سابقاً في صفوف برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي.

ويملك الشارقة في قائمة الأجانب التونسي فراس بلعربي، والمدافع الكرواتي داركو نياميتش، والمغربي عادل تاعرابت، وربما قد تشهد القائمة تغييراً وفقاً لرؤية ميلوش، مدرب الشارقة.

ويتبقى لأندية الجزيرة والوصل وشباب الأهلي وبني ياس والظفرة وكلباء التعاقد مع لاعب أجنبي واحد، بينما يتبقى للوحدة والبطائح التعاقد مع لاعبين، إذ لم يبرم البطائح وشباب الأهلي أي تعاقد جديد مع أجانب، ويوجد في قائمة «الفرسان» الرباعي من الموسم الماضي، بوغدان بلانيتش وسعيد عزت الله وسردار أزمون ومؤنس دبور، ويسعى للتعاقد مع أجنبي خامس، بينما يوجد في قائمة البطائح الكاميروني أناتولي أبانغ والأوزبكي عزيز غانييف والبرازيلي باولو هنريكي.

وضم الجزيرة صفقة وحيدة في خانة الأجانب بالتعاقد مع الدولي المصري إبراهيم عادل قادماً من بيراميدز، وحتى الآن مستمر في صفوفه من الموسم الأخير الفرنسي نبيل فقير ورامون ميريز ومحمد النني، وغادر نيسكينز كيبانو وكريم رقيق عقب نهاية عقديهما.

وفي الوصل، أجرى النادي تغييراً في 4 أجانب، ويتبقى له التعاقد مع أجنبي خامس، بعد أن أبقى على المدافع المغربي سفيان بوفتيني بتجديد تعاقده، وضم 3 أجانب جدد، هم: البيروفي ريناتو تابيا والبرازيلي ماتيوس سالدانا، وأعاد مواطنه ولاعب «الإمبراطور» السابق إدريلسون سيلفا، بينما رحل عن الفريق جواو بيدرو وبوبليتي وأليكسيس بيريز والكوري سيونغ هيون جونغ.

ويسعى الوحدة إلى التعاقد مع ثنائي أجنبي بعدما كان من أكثر الأندية التي طالها التغيير ولم تغلق الملف حتى اللحظة، حيث يملك في صفوفه 3 أجانب، ويوجد في قائمته من الموسم الماضي السوري عمر خريبين والإيراني محمد قرباني، وتعاقد مع الأرجنتيني لوكاس فيرا، ورحل عن صفوفه الثلاثي كيفن أغوديلو عقب انتهاء إعارته من النصر، والأوزبكي إيركينوف، والإيراني أحمد نور الله المنتقل إلى كلباء.

أما بني ياس فيتبقى له مكان وحيد في خانة الأجانب، بعد رحيل الرباعي لازار ماركوفيتش وأندريه بوركا وخوان باوزا وآرنو لوسامبا، إلى جانب ضم ثلاثي أجنبي في صفقات انتقال حر، هم الجناح النيجيري سافيور غودين من الأخدود السعودي، والإيفواري إسماعيل توريه من ستلينبوش الجنوب أفريقي، ولاعب الارتكاز الدولي الأوزبكي أكمل موزجوفوي، وأبقى على المالي يوسف نياكاتي الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم المقبل.

ويسعى كلباء إلى إكمال الخماسي الأجنبي وضم اللاعب الأخير في القائمة، حيث يضم في صفوفه الإيراني أحمد نور الله عقب نهاية عقده مع الوحدة، ومواطنيه شهريار موناغلو وسامان قدوس، الذي جدد النادي تعاقده، والسلوفيني ميها بلازيتش، أما الظفرة فلا يزال يبحث عن الأجنبي الخامس بعدما تعاقد مع البرازيلي جوبسون سوزا والمغربي محسن ربجة والإيسلندي جوهان بيرغ، ومستمر من الموسم الماضي المغربي محمد الخلوي.