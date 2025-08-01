التعادلات تسيطر على تجارب بني ياس في معسكر صربيا

أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس معسكره الخارجي في صربيا بالتعادل سلبياً مع أبويل القبرصي في التجربة الودية الثالثة والأخيرة لـ «السماوي» في المعسكر الأوروبي قبل العودة إلى أبوظبي لاستكمال تحضيراته الداخلية استعداداً لانطلاق دوري أدنوك للمحترفين.

وكان معسكر بني ياس قد انطلق في 10 يوليو الماضي، واستمر لمدة 3 أسابيع، حيث اشتمل على تدريبات صباحية ومسائية من أجل رفع جاهزية اللاعبين فنياً وبدنياً تحضيراً للموسم الجديد.

وخاض بني ياس خلال المعسكر 3 تجارب ودية، واللافت أن الفريق تعادل في المباريات الثلاث، من دون تحقيق أي انتصار، وسجل هدفاً وحيداً، ما يؤكد أن الفريق عانى على مستوى الفاعلية الهجومية خلال وديات المعسكر.

وتعادل بني ياس في التجربة الودية الأولى بصربيا مع فريق مارنار بار المونتينيغري بهدف لكل منهما، وسيطر التعادل السلبي على الوديتين التاليتين، بعدما تعادل مع فوغدوفاتس الصربي، ثم بالنتيجة نفسها 0-0 في التجربة الأخيرة مع أبويل القبرصي.

وعلى الرغم من الصفقات الجديدة التي أبرمها بني ياس إلا أن الفريق لا يزال بحاجة إلى مزيد من الانسجام خصوصاً على المستوى الهجومي، إذ كان النادي قد تحرك بشكل مكثف خلال الميركاتو الصيفي لدعم صفوفه بعناصر جديدة، وباعتباره أحد أكثر الأندية إبراماً للصفقات وتعاقد مع 11 لاعباً جديداً.

وضم «السماوي» ثلاثة أجانب جدد، وهم: الجناح النيجيري سافيور غودين قادماً من الأخدود السعودي والمدافع العاجي إسماعيل توريه قادماً من ستيلينبوش الجنوب أفريقي، ولاعب الارتكاز الدولي الأوزبكي أكمل موزجوفوي، ويسعى إلى إكمال ملف الأجانب بالتعاقد مع لاعب في خط الهجوم.

وشهدت تعاقدات بني ياس على صعيد المواطنين 4 صفقات بنظام الانتقال الحر، بضم الدوليين خلفان مبارك من الجزيرة، وأعاد مدافعه السابق خالد الهاشمي، وأحمد فوزي قادماً من الجزيرة، والحارس عادل فدعق قادماً من دبا الحصن.

كما تعاقد في فئة المقيمين مع المالي محمدو كامارا قادماً من نهضة الزمامرة المغربي، والكاميروني ليونيل وامبا على سبيل الإعارة من الوحدة، والإنجليزي براد يانغ خريج أكاديمية أستون فيلا، قادماً من العروبة السعودي، ولاعب الوسط جاكوب أوتي من أكرا ليونز الغاني، واقترب النادي من ضم الحارس الشاب لويس توراتو.

ومن المقرر أن يواصل الفريق تدريباته بالشامخة خلال الأيام القليلة المقبلة بعد منح اللاعبين راحة قصيرة عقب العودة من المعسكر الخارجي استعداداً لأولى مواجهاته في الدوري بلقاء الوصل.