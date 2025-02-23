الظفرة في الصدارة بالخمسة ودبا يكسب الديربي وينتزع الوصافة



غرد الظفرة بصدارة دوري الدرجة الأولى برصيد 36 نقطة متربعاً على قمة المسابقة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه فريق دبا الفجيرة الذي انتزع وصافة الترتيب من جاره الفجيرة الذي تنازل عن الصدارة إثر هزيمته بهدف في ديربي الساحل الشرقي ليجد الفجيرة نفسه في المركز الثالث بعد أن كان ممسكاً بزمام الأمور متصدراً المسابقة لعدة أسابيع، إلا أن الفريق بعد التعادل مع الذيد في الجولة الماضية عاد وفرط في 3 نقاط جديدة ضد دبا بعد الهزيمة على أرضية ملعبه بهدف، وفشل العربي صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة في استعادة النغمة وخسر للأسبوع الثاني على التوالي أمام مصفوت بنتيجة 2 ـ 1 لتتراجع حظوظ العربي خطوة جديدة للخلف، وسار على ذات الطريق حتا الذي تلقى أكبر هزيمة له في المواسم الأخيرة بعد أن مني بنتيجة 5 ـ 2 ضد الظفرة ليتجمد رصيد الإعصار عند 25 نقطة متراجعاً للمركز السادس ويستغل يونايتد هزيمة حتا وينتزع المركز الخامس برصيد 26 نقطة، وتمكن الإمارات من تحقيق الفوز الثالث على التوالي بعد تجاوزه عقبة غلف اف سي بنتيجة 2 ـ 0 رافعاً رصيده إلى 24 نقطة.

وعلى مستوى القاع لم يتغير الوضع باحتلال غلف اف سي للمركز الأخير بالنقاط الست ويأتي قبله فريق مجد برصيد 8 نقاط، ثم الحمرية الثاني عشر برصيد 13 نقطة.

بلغ عدد الأهداف التي شهدتها الجولة 18 من دوري الأولى 21 هدفاً، وأشهر الحكام 26 بطاقة ملونة منها ورقتان حمراوان، وعلى الرغم من غيابه مع فريقه الفجيرة ضد دبا الفجيرة بسبب الإيقاف إلا أن المحترف الفرنسي ساندر بنبشير حافظ على صدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً يليه ديغو داسيلفا نجم دبا بـ12 هدفاً وهو نفس رصيد لاعب الظفرة ياتارا الذي أحرز هاتريك من أهداف فريقه الخمسة في مرمى حتا.

تنطلق مواجهات الأسبوع 19 الخميس المقبل، بثلاث مباريات تجمع الجزيرة الحمراء بفريق الفجيرة، وحتا يلاقي يونايتد ومجد ضد الإمارات، والجمعة يستقبل الذيد فريق الظفرة المتصدر والحمرية في مواجهة غلف يونايتد وغلف اف سي يستقبل مصفوت.