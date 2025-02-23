راشفورد يثير إعجاب إيمري بعد فوز فيلا على تشيلسي

أشاد أوناي إيمري مدرب أستون فيلا بلاعبه ماركوس راشفورد المعار من مانشستر يونايتد والذي تعرض لانتقادات شديدة لكنه ترك انطباعا رائعا مع فريقه في الفوز على تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وشارك راشفورد، الذي انضم لأستون فيلا الشهر الجاري، كبديل في الشوط الثاني خلال فوز الفريق 2-1 على تشيلسي أمس السبت، وصنع هدفين لزميله الجديد ماركو أسينسيو.

وبعد شهرين من خروجه من حسابات روبن أموريم مدرب يونايتد، وبعد أشهر من الانتقادات بسبب ما وصفه كثيرون بالافتقار للشغف والجهد كانت المباراة هي الأفضل لراشفورد (27 عاما) منذ فترة طويلة.

وقال إيمري لشبكة (سكاي سبورتس) "نريد أن ندعمه ونساعده ونحاول مساعدته على الشعور بالراحة هنا ونحاول مساعدته على اكتساب الثقة معنا ونحاول استخدام مهاراته في خطتنا. بالطبع لعب 45 دقيقة رائعة. نريد الآن أن يستمر في تقديم هذا أداء. آمل أن يكون مهما، كما حدث اليوم، ثم يصبح مهما أكثر فأكثر. الأهم بالنسبة له هو محاولة الوجود هنا معنا والشعور بالثقة والراحة في أجواء جيدة وهذا هو هدفي".

وأبدى راشفورد حرصه على إثبات جدارته في فيلا منذ وصوله، وقد رد زملاؤه في الفريق وجماهيره الجميل بترحيب حار.

وشكل تهديدا على الجانب الأيسر بفضل سرعته طوال الشوط الثاني في ملعب فيلا بارك حيث هتفت الجماهير له.

وقال يوري تيليمانس لاعب وسط فيلا "أنا سعيد للغاية (بالتعاقد مع راشفورد)، خاصة بالطريقة التي يؤدي بها الآن وبالهدفين اللذين صنعهما اليوم".

وأضاف "ماركوس هو الشخص الذي يمكنه تهديد الجميع. إنه مهم للغاية بالنسبة لنا بسبب طريقة لعبه لأنه يمنحنا شيئا مختلفا على الجناح الأيسر. يمكنك القول اليوم إنه في كل مرة حصل فيها على الكرة كان خطيرا ونأمل أن يتحسن مع حصوله على المزيد من الدقائق".