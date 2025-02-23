بنزيمة "مسرور" لمساعدة الاتحاد بعد فوز كبير على الهلال

عبر كريم بنزيمة قائد الاتحاد عن سعادته بمساعدة زملائه بعد فوز كبير على الهلال في مباراة قمة أمس السبت، مشددا على أن فريقه لم يحسم لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد رغم الابتعاد بفارق كبير في صدارة الترتيب.

وسجل بنزيمة هدفا رائعا بتسديدة مباشرة استقرت في الزاوية المنخفضة بعد ركلة ركنية قرب النهاية في فوز الاتحاد 4-1 على الهلال، ليتقدم فريق المدرب لوران بلان بفارق سبع نقاط عن حامل اللقب الذي يحتل المركز الثاني.

ورفع بنزيمة رصيده إلى 16 هدفا متساويا مع قائد النصر كريستيانو رونالدو، زميله السابق في ريال مدريد، في صدارة قائمة هدافي الدوري السعودي.

وأبلغ بنزيمة محطة شركة الرياضة السعودية (إس.إس.سي) عبر مترجم "كانت مباراة مهمة ولعبنا بجدية أمام منافس قوي، دعم الجماهير أعطانا دفعة وقدمنا كل شيء في المباراة وسجلنا أربعة أهداف وجميع اللاعبين قدموا أداء كبيرا منذ البداية".

وعن تسجيل أربعة أهداف في المباراة، قال "نفكر في الفوز ثم نُظهر ذلك. تسجيل أربعة أهداف أمر إيجابي".

وإلى جانب تسجيل 16 هدفا، قدم الفائز بالكرة الذهبية عام 2022، سبع تمريرات حاسمة، ليعلق على أدائه هذا الموسم قائلا بابتسامة "ما شاء الله".

وأضاف "أنا مسرور للغاية لمساعدة زملائي وتقديم التمريرات لهم. كل الأهداف أساعد بها زملائي".

وعلى الرغم من تقدم الاتحاد بفارق كبير في الصدارة، قلل بنزيمة من فكرة أن يكون الفريق قد اقترب من حسم اللقب مع تبقي 13 مباراة على النهاية.

وقال "هناك مباريات كثيرة متبقية، وعلينا الاستمرار في العمل والتطلع للأمام".