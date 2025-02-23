فليك يحث برشلونة على مواصلة التحسن رغم صدارة الدوري

انتقد هانز فليك مدرب برشلونة أداء تشكيلته بعد فوز صعب 2-صفر على مضيفه لاس بالماس قائلا إنه يجب على الفريق مواصلة التحسن على الرغم من صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وواجه برشلونة صعوبة في صناعة العديد من الفرص الجيدة لتسجيل الأهداف قبل أن يسجل داني أولمو وفيران توريس بعد المشاركة من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني ليحافظ الفريق على صدارة الدوري في سباق صعب على اللقب.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة على أتليتيكو مدريد، فيما يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 51 نقطة قبل استضافة جيرونا اليوم.

وقال فليك في مؤتمر صحفي "لست سعيدا تماما بالمباراة، ولكنني سعيد بالنقاط الثلاث.

"كنت أشعر بالقلق في الشوط الأول لكننا عالجنا بعض المشكلات التي واجهناها قبل الاستراحة وفهم اللاعبون ما يحتاجون إليه لتحسين أدائهم. لقد رأوا كيف يمكنهم تقديم أداء أفضل في الشوط الثاني".

وأشار المدرب الألماني إلى أن العمل الجماعي لفريقه لعب دورا في العودة بنقاط المباراة من ملعب لاس بالماس.

وقال فليك "كان الأمر يتعلق بمشاركة الجميع في عمل الفريق. كان الحفاظ على نظافة شباكنا مرة أخرى أمرا مهما للغاية. فقدنا الكثير من الكرات في الشوط الأول. نحن بحاجة إلى تحسين ذلك ويمكننا تحسينه".

وأضاف مدرب ألمانيا السابق "لكن بشكل عام يمكنني القول إنني سعيد... سعيد لأننا ما زلنا في الصدارة وهذا وضع جيد.

"نحن نعلم أننا قادرون على التحسن وأن علينا الاستمرار في التحسن في المستقبل".