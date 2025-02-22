عمر خريبين يغيب عن الوحدة للإصابة

تأكد غياب السوري عمر خريبين، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عن فريقه في مواجهة بني ياس غداً الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين.

وكشف السلوفيني داركو ميلانيتش، المدير الفني للوحدة، عن افتقاد "العنابي" لنجم وهداف الفريق في المواجهة، بعد تعرضه لإصابة خلال تدريبات الفريق استعداداً للمباراة.

ويمثل غياب خريبين عن اللقاء ضربة موجعة لهجوم الوحدة، وهو الغياب الأول للاعب عن فريقه في الدوري هذا الموسم، إذ شارك أساسياً في الـ15 جولة الماضية، علماً بأن الوحدة لديه مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 مع شباب الأهلي.

ويحتل خريبين وصافة هدافي دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الحالي، بعدما سجل 13 هدفاً، خلف التوغولي لابا كودجو، مهاجم العين، الذي يتصدر القائمة بـ16 هدفاً.