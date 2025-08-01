الظفرة يتعادل مع بيستريكا في ختام معسكر سلوفينيا

تعادل الظفرة 1 - 1 مع فريق بيستريكا، أحد أندية دوري الدرجة الثانية السلوفيني، وذلك في ختام المعسكر الخارجي لـ«الفارس» في سلوفينيا، والذي استمر لمدة أسبوعين.

وتعود، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة أبوظبي، بعثة فريق الظفرة، عقب ختام المعسكر الخارجي استعداداً للموسم الكروي الجديد، الذي ينطلق 16 أغسطس الجاري.

وكان الظفرة قد خاض 3 مباريات ودية في معسكر سلوفينيا، إذ خسر في التجربة الودية الأولى، بهدف نظيف أمام ملادوست المونتنيغري، وفاز في التجربة الثانية، التي أقيمت قبل يومين بثلاثية نظيفة على حساب فريق إن كي ألومينيجي السلوفيني، قبل أن يتعادل في الودية الثالثة والأخيرة.

ومن المقرر أن يمنح الجهاز الفني للفريق، بقيادة المونتنيغري، زيلكو بيتروفيتش، راحة للاعبين عقب العودة من المعسكر، على أن يعود الفريق لاستئناف تحضيراته بعد أيام، واستكمال تحضيراته الداخلية قبل انطلاق مباريات الموسم رسمياً.

وتواصل إدارة شركة الكرة بالظفرة مساعيها لإنهاء ملف التعاقدات، بعدما نجح النادي في تعزيز صفوف الفريق بـ 10 صفقات جديدة، حيث تعاقد مع الثلاثي الأجنبي، لاعب الارتكاز البرازيلي جوبسون سوزا قادماً من الجبلين السعودي.

والمدافع المغربي محسن ربجة قادماً من المكناسي، وقائد المنتخب الأيسلندي، الجناح جوهان بيرغ جودمونسون في صفقة انتقال حر، قادماً من العروبة السعودي، ودعم صفوفه بثلاثة لاعبين برازيليين في فئة المقيمين، وضم الجناح مارسيلينهو فيلهو (22 عاماً) قادماً من نادي تومبينسي.

والظهير الأيسر جوزيه ويلنتون (21 عاماً) قادماً من فلامنغو، والمدافع فينسيوس سيرافيم (21 عاماً) قادماً من بوتافوغو البرازيلي، إذ كان الثلاثي قد انضم لمعسكر الفريق في سلوفينيا عقب إنهاء إجراءات التعاقد الرسمية.

ويستهل الظفرة العائد إلى الأضواء عقب موسمين قضاها في الدرجة الأولى مشواره في دوري أدنوك للمحترفين بمواجهتين من العيار الثقيل في بداية الموسم، إذ يواجه شباب الأهلي في الجولة الأولى يوم 16 أغسطس الجاري على استاد راشد بدبي، ويستضيف الوصل في الجولة الثانية على ملعبه باستاد حمدان بن زايد بالظفرة.