ناديان برازيليان هابطان يرفضان تكبد عناء خوض المباراة الأخيرة بالموسم

لم تكن إمكانية تحقيق أول فوز في الموسم كافية لإغراء ناديي كولو كولو وخاكوبينا الهابطين لدوري الدرجة الثانية بالبرازيل بخوض مباراتهما الأخيرة في دوري الدرجة الأولى لولاية باهيا لكرة القدم هذا الأسبوع.

وبما أن الفريقين ليس لديهما ما يكسبونه من خوض المباراة التي كانت ستجمع بينهما، فقد شعر خاكوبينا أن رحلة الذهاب والعودة لمسافة 1200 كليومتر من مدينته الساحلية إلياوس إلى داخل الولاية الشمالية الشرقية لا تستحق العناء.

وكان يمكن لفريق كولو كولو تجنب إنهاء الموسم في المركز الأخير إذا فاز بالمباراة لكنه وافق على عدم لعبها، ووافق اتحاد ولاية باهيا لكرة القدم على إلغاء المباراة التي كانت مقررة غدا السبت.

وقال الاتحاد في بيان "نظرا لهبوط الفريقين بالفعل إلى دوري الدرجة الثانية في عام 2026، وعدم تسبب إلغاء المباراة في أي ضرر للمشاركين الآخرين بالمسابقة، فقد قبل اتحاد باهيا لكرة القدم الطلبات".

وحصل كل فريق على ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات لكن كولو كولو سينهي الموسم الآن في قاع الدوري بسبب فارق الأهداف.

بطولة ولاية باهيا، المعروفة أيضا باسم باياناو، هي ثاني أقدم بطولة ولاية في البرازيل وتقام بشكل مستمر منذ عام 1905.