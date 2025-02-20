جادسوم سيلفا يستعد لظهوره الأول مع الوحدة

يستعد الوافد الجديد لصفوف الوحدة البرازيلي جادسوم سيلفا، لظهوره الأول مع «العنابي»، الذي يحل ضيفاً على بني ياس بعد غد الأحد في الجولة السابعة عشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وكان الوحدة قد ضم سيلفا (23 عاماً) خلال فترة الانتقالات الشتوية قادماً من نادي ريد بل براغانتينو البرازيلي، وقيده في فئة المقيمين بدلاً من البرتغالي بيرناردو فولها الذي خرج من قائمة الفريق في «الميركاتو الشتوي».

ويعول الوحدة على سيلفا الذي يلعب في خط الوسط بجانب الإيراني محمد قرباني الذي عزز صفوف الفريق في الانتقالات الشتوية أيضاً قادماً من أورينبورغ الروسي، إذ اقتصرت تعاقدات الوحدة في صفقات يناير على الثنائي قرباني وسيلفا لتعزيز خط وسط الفريق.

وخاض سيلفا تدريباته اليومية مع الفريق الأول منذ انضمامه للفريق، إذ سعى الجهاز الفني بقيادة السلوفيني داركو ميلانيتش، لتجهيز اللاعب ومحاولة تأقلمه سريعاً مع الفريق تمهيداً للاعتماد عليه في المرحلة المقبلة من الموسم، حيث سيكون إحدى الأوراق ضمن خيارات ميلانيتش بناء على رؤيته الفنية ومدى جاهزية اللاعب الفنية والبدنية.

ويدخل الوحدة مباراة بني ياس باعتبارها اختباراً صعباً، خصوصاً في ظل التطور الكبير في مستوى ونتائج بني ياس مع مدربه الروماني دانييل إيسايلا، الذي نجح في إبعاد الفريق عن مناطق الخطر، والقفز إلى المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة، بعدما لم يخسر في 5 مباريات متتالية حقق خلالها الفوز في 3 مباريات على كلباء والجزيرة وعجمان، وتعادل مع الوصل والنصر.

ويحتل الوحدة المركز الخامس في دوري أدنوك للمحترفين برصيد 25 نقطة، ويتطلع إلى استعادة المركز الثالث، إذ كان من المفترض أن يكون سيلفا مرشحاً للظهور في الجولة السادسة عشرة لكن تم تأجيل مباراة الوحدة وشباب الأهلي إلى شهر أبريل المقبل لمشاركة «الفرسان» في دوري أبطال آسيا 2، فيما شارك قرباني مع الوحدة في مباراته في الجولة الخامسة عشرة ضد خورفكان، والتي انتهت لمصلحة الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وكان سيلفا قد انضم إلى فريقه السابق ريد بل براغانتينو قادماً من كروزيرو في عام 2021 مقابل 850 ألف يورو، حيث شارك مع براغانتينو في 201 مباراة في مختلف المسابقات، وأحرز هدفين، ولعب أربع تمريرات حاسمة، وحصل على 53 إنذاراً وحصل على البطاقة الحمراء مرتين.