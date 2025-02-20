3 مباريات تفتتح الجولة 18 لدوري الأولى

تنطلق في تمام الساعة 17:25 مباريات الأسبوع الـ 18 من دوري الدرجة الأولى بإقامة 3 مواجهات ساخنة ومثيرة، يتصدرها ديربي الساحل الشرقي الذي يجمع الفجيرة المتصدر برصيد 33 نقطة بجاره دبا الثالث برصيد 31 نقطة في مباراة جماهيرية وتعتبر كسر عظم بين الفريقين، ويتطلع ثنائي إمارة الفجيرة إلى تحقيق الفوز، فالفجيرة يطمح إلى تعويض جمهوره فقدانه نقطتين خلال مباريات الأسبوع الماضي بعد التعادل ضد الذيد بهدف لكل فريق، وتبدو رغبة الذئاب كبيرة في تكرار الفوز على دبا المنتفض خلال الجولات الماضية، بعد أن تمكن من تقليص الفجوة بينه وبين أندية الصدارة وصولاً إلى المركز الثالث، حيث يحتاج للفوز على الفجيرة اليوم للانقضاض على الصدارة وفاز الفريق على غلف يونايتد خلال الجولة الماضية.

وفي مباراة ثانية يتطلع الإمارات بقيادة مدربه الوطني بدر طبيب إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي عندما يلتقي فريق غلف إف سي الأخير الذي يملك 6 نقاط، وكان فريق الصقور قد تجاوز في الجولتين الأخيرتين كل من العربي ومصفوت على التوالي، وتبدو معنويات الصقور في القمة بعد أن رفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع، في وقت يدخل فيه غلف إف سي اللقاء بشعار الفوز، وذلك لمغادرة مركزه الحالي «الأخير» والذي ظل متمسكاً لعدد من الجولات.

ويلتقي في اللقاء الثالث غلف يونايتد بضيفه الجزيرة الحمراء في مباراة الابتعاد عن مناطق الهبوط، ويملك غلف 13 نقطة في المركز الـ 12، فيما يحتل الجزيرة الحمراء المركز التاسع برصيد 15 نقطة وحقق الفوز في الجولة الماضية على الحمرية بنتيجة 2 - 1.

وغداً تقام 3 مباريات تجمع الظفرة بضيفه حتا في مباراة مهمة للفريقين ويلتقي مصفوت بالعربي من أجل التعويض وفي اللقاء الثالث يلتقي يونايتد فريق مجد.