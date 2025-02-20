مبابي يسجل ثلاثية ويقود ريال لدور 16 بدوري الأبطال على حساب سيتي

سجل كيليان مبابي ثلاثة أهداف ليقود ريال مدريد للفوز 3-1 على ضيفه مانشستر سيتي أمس الأربعاء والتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد انتصاره على الفريق الإنجليزي 6-3 في مجموع لقائي الذهاب والإياب في الدور الفاصل.

ويلعب حامل اللقب، الساعي لتعزيز رقمه القياسي والفوز بالبطولة للمرة 16، في الدور المقبل أمام باير ليفركوزن أو غريمه المحلي أتليتيكو مدريد. وتقام قرعة دور الستة عشر يوم غد الجمعة.

وهذه المرة الأولى التي يخفق فيها غوارديولا في التأهل لدور الستة عشر بدوري الأبطال.

وقال مبابي "لقد كانت أمسية مثالية. أردنا التأهل. تأهل ريال مدريد لدور الستة عشر بدوري الأبطال منطقي. نحن أقوياء على ملعبنا ومن الرائع أن نسعد جماهيرنا".

ولم يضطر ريال لبذل مجهود كبير لتعميق جراح منافسه الذي لم تكن له أي محاولة على المرمى في الشوط الأول والذي بدا نسخة باهتة من الفريق الذي هيمن على منافسيه فيما مضى.

وتلقت آمال سيتي في تعويض خسارته 3-2 على ملعبه ذهابا ضربة موجعة بغياب المهاجم إرلينغ هالاند عن التشكيلة الأساسية بعدما اضطر للخروج في الفوز على نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز مطلع الأسبوع بسبب إصابة في الركبة.

وهيمن ريال على المباراة ولم يبد في خطر أمام منافسه الذي لعب بلا أنياب.

مبابي يتألق

افتتح مبابي التسجيل من أول هجمة لريال في الدقيقة الرابعة مستغلا هفوة أخرى من دفاع سيتي عندما أخفق القائد روبن دياز في التعامل مع تمريرة طولية وسمح للمهاجم الفرنسي بالسيطرة على الكرة التي وضعها في الشباك من فوق الحارس إيدرسون الذي اندفع للأمام.

وعزز مبابي تقدم ريال في الدقيقة 33 بتسديدة من مسافة قريبة بعدما راوغ يوسكو جفارديول الذي انزلق أرضا.

وواصل ريال الضغط وإهدار الفرص قبل أن يحرز مبابي هدفه الثالث في الدقيقة 61 بتسديدة بقدمه اليسرى من حدود منطقة الجزاء.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سجل سيتي هدفا من توقيع نيكو جونزاليس الذي استغل ارتداد ركلة حرة لعبها عمر مرموش من العارضة.