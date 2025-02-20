وجود عربي لافت في القائمة المثالية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا

بعد تألق العديد منهم في مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ضمت القائمة المثالية لهذا الدور في المسابقة القارية أكثر من نجم عربي لهذا الدور.

وأعلن الحساب الرسمي لبطولة دوري أبطال أفريقيا على حسابه بموقع (إكس) للتواصل الاجتماعي، التشكيلة المثالية لمرحلة المجموعات في المسابقة الأهم والأقوى على مستوى الأندية في القارة السمراء.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبداللطيف رمضان (مولودية الجزائر).

خط الدفاع: ستيفن إيبويلا (الهلال السوداني)، ثابيسو سيساني (أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي)، أيوب عبداللاوي (مولودية الجزائر)، تو كارنييرو (الجيش الملكي المغربي).

خط الوسط: تيبوهو موكوينا (ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي)، يوسف بلايلي (الترجي التونسي)، إمام عاشور (الأهلي المصري).

خط الهجوم: إبراهيم عادل (بيراميدز المصري)، ريليبوهل موفوكينج (أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي)، وسام أبو علي (الأهلي المصري).

يذكر أن 6 أندية عربية صعدت لدور الثمانية في البطولة، هي الأهلي المصري والهلال السوداني ومولودية الجزائر والجيش الملكي المغربي والترجي التونسي وبيراميدز من مصر، بالإضافة إلى أورلاندو بايريتس وصن داونز، ممثلي جنوب أفريقيا.

يذكر أن قرعة الأدوار الإقصائية سوف تجرى في وقت لاحق اليوم الخميس بالعاصمة القطرية الدوحة.