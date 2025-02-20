لويس إنريكي يشيد بلاعبيه بعد الفوز بسباعية على بريست بدوري الأبطال

أثنى لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان على فريقه بعدما سحق بريست 7-صفر في إياب الدور الفاصل ليتأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء.

وفاز سان جيرمان بسهولة على الوافد الجديد لدوري الأبطال بنتيجة 10-صفر في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور الفاصل وهي أكبر فوز يحققه في المحافل القارية.

كما أبدى لويس إنريكي فخره بفريقه الذي أصبح الأول الذي يتناوب سبعة من عناصره على هز الشباك في مباراة واحدة بدوري الأبطال. وأبلغ المدرب الإسباني الصحفيين "أن يهز سبعة لاعبين الشباك يعكس واقع فريقنا وعقلية اللاعبين. "اليوم سجل كل الفريق تقريبا لأنهم وصلوا إلى الأمتار الأخيرة وكان هناك لاعبون متمركزون بصورة أفضل وحصلوا على الكرة.

"لو تعامل اللاعبون بأنانية، لكانت حصيلتنا من الأهداف أقل. أحب ذلك، إنها الطريقة المثلى للتأهل إلى الدور المقبل. أهنئ اللاعبين على عقليتهم". كما أثنى المدرب على بريست الذي وصفه بأحد أفضل الفرق في فرنسا، مبرزا عقلية سان جيرمان الذي لم يركن إلى فوزه ذهابا 3-صفر.

وقال "دائما ما كانت مواجهته صعبة. كانت مسيرته في دوري الأبطال رائعة. "كنا بحالة جيدة جدا منذ البداية، قد تكون المباريات التي تميل فيها الكفة لصالحنا خادعة. لم نتراخ. لعبنا طوال الوقت بما يقتضيه احترام أحد أفضل الفرق في فرنسا". (إعداد طه محمد للنشرة العربية)