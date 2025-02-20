أنشيلوتي: مبابي يستطيع الوصول إلى مستوى رونالدو

أشاد كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد بمهاجمه كيليان مبابي بعد مستواه الرائع وتسجيله لثلاثة أهداف ليقود فريقه للفوز 3-1 على مانشستر سيتي ويدفع حامل اللقب إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم

وقال أنشيلوتي إن مبابي لديه القدرة على الوصول إلى نفس مستوى أسطورة النادي كريستيانو رونالدو، مهاجم ريال مدريد الذي سجل 450 هدفا في 438 مباراة خاضها مع بطل أوروبا 15 مرة.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "إنه يتمتع بالجودة اللازمة للوصول إلى أرقامه (رونالدو)، لكن عليه أن يعمل بجد، لأن كريستيانو رفع السقف عاليا جدا. "هو متحمس للغاية للعب هنا، ويمكنه الوصول إلى مستوى كريستيانو.

لكن الأمر لن يكون سهلا بالنسبة له. يجب أن يعمل بجد كما كان يفعل (في السابق). "كان الجميع في انتظار هذه الثلاثية منه وقد حدثت أخيرا. لكن مبابي ليس الوحيد،

لدينا العديد من اللاعبين الذين يصنعون الفارق. يصنعون الفارق بعملهم الجماعي أكثر من مهاراتهم الفردية وهذا أمر رائع".

وأعرب أنشيلوتي عن أسفه لأن فريقه اضطر إلى تحمل آلام الجولة الفاصلة المؤهلة لدور 16 بدوري الأبطال لكنه قال إن اللوم يقع فقط على الفريق بعد البداية البطيئة للموسم والتي قادته إلى إنهاء مرحلة الدوري خارج الثمانية الأوائل. وسيواجه ريال، بطل العام الماضي، باير ليفركوزن الألماني أو غريمه المحلي أتليتيكو مدريد، بحسب نتيجة القرعة التي ستسحب غدا الجمعة، في سعيه لتعزيز رقمه القياسي بالفوز باللقب للمرة 16.

وقال أنشيلوتي "ليس أمرا إيجابيا على الإطلاق أن نتأهل عبر جولة فاصلة لأننا اضطررنا إلى خوض 10 مباريات للوصول إلى دور الستة عشر.

"نحن لا نخرج من فترة صعبة، بل سنخوض فترة صعبة لأن هذا هو الوقت الذي يبدأ فيه الموسم الحقيقي. "لا توجد وسيلة للتوقف أو الراحة. ولكن على المستوى العاطفي، بالتأكيد، كانت هذه المباراة جيدة بالنسبة لنا.