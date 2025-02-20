عادل الحوسني: تأهل الشارقة أهم من إنجازي الشخصي

أكد حارس مرمى الشارقة، عادل الحوسني، أن فرحته بتأهل فريقه للدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2 أهم بكثير مما حققه على المستوى الشخصي بصده 3 ركلات ترجيح على التوالي أمام الحسين إربد الأردني في المباراة الماراثونية، التي حبست أنفاس الجمهور الشرقاوي.

وقال الحوسني إنه فخور بما تحقق، لا سيما وهي المرة الأولى التي يصد فيها 3 ركلات ترجيح في مباراة واحدة، ولكن كل تركيزه ينصب على إحداث الفارق، مشيراً إلى أن فرحته بعد الركلة الثالثة، التي سجلها شاهين عبد الرحمن وحسم بها النتيجة لا تزيد على فرحة زملائه اللاعبين.

وكشف الحوسني عما حدث قبل المباراة قائلاً: «تدربت على ركلات الترجيح، لأنها كانت واردة في حساباتنا، وأعلم أن حظوظ الحارس في التصدي لا تزيد على 1 % مقابل 99 % لحظوظ اللاعب الذي يسدد».

من ناحيته، عبر مدرب الشارقة كوزمين عن سعادته الكبيرة بما تحقق، مشيداً في الوقت نفسه بالحارس الحوسني وبراعته في التعامل مع ركلات الترجيح، وقال كوزمين إنه يعتبر الشارقة من أفضل الفرق في الإمارات من واقع الأرقام، التي جعلته في قلب المنافسة على صعيد جميع البطولات رغم عدم اكتمال احتياجاته من المحترفين الأجانب، مطالباً بعدم تحوير ما يقصده، كما حدث في مرات سابقة، وقال إن الشارقة ليس فريقاً خارقاً، ولكنه مميز بالعمل الجماعي.

وأضاف كوزمين: «نحن في الشارقة تخطينا حدود الأداء، وإذا أخذنا إحصاءات الفريق منذ بداية الموسم فسنلاحظ أننا الفريق الأفضل والأول في كل شيء، حدث ذلك بوجود لاعبين أصحاب عزيمة وإصرار وانضباط وروح قتالية، وأصبحنا فريقاً مميزاً لكوننا يداً واحدة».