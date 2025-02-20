16 فريقاً في النسخة الـ 12 لكأس منصور بن زايد لكرة القدم

برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تقام النسخة الثانية عشرة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2025 أول أيام شهر رمضان المبارك، وينظمها ديوان الرئاسة، بملاعب فندق قصر الإمارات بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة 16 فريقاً.

وكشفت اللجنة المنظمة عن تفاصيل النسخة الثانية عشرة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال بأبوظبي، بحضور خالد محمد السويدي، ممثل ديوان الرئاسة، وماجد سالم الخلاصي، عضو اللجنة الفنية للبطولة، إلى جانب ناصر الظاهري، ممثل طيران رويال جت، وسعاد المرزوقي، ممثلة شركة مركاتور للسفر والسياحة، وعيسى المهيري، ممثل فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تنظيم مباراة على هامش حفل الافتتاح الرسمي للبطولة بين نجوم منتخب الإمارات أبطال «خليجي 18»، بقيادة إسماعيل مطر، وأبطال «خليجي 21»، بقيادة عمر عبدالرحمن «عموري»، في الثالث من مارس المقبل، وذلك على ملعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، الذي سيحتضن منافسات البطولة.

وأسفرت القرعة الرسمية للبطولة، التي سحبت على هامش المؤتمر الصحفي، عن وجود مدارس الإمارات الوطنية والمركز البحري الخاص والأرشيف والمكتبة الوطنية والمركز الوطني للمناصحة في المجموعة الأولى.

فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من مكتب الأمين ومكتب الشؤون الخاصة ومكتب البعثات الدراسية ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وشهدت المجموعة الثالثة وجود دائرة القضاء ومركز الإمارات للدراسات والبحوث ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي وقطاع الشؤون المالية والمشتريات.

في حين حل كل من مكتب الشؤون القانونية ومكتب شؤون المواطنين والمجتمع وقطاع الخدمات المساندة وقطاع المشاريع الهندسية والفنية في المجموعة الرابعة.

وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، إذ يصعد أول وثاني كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، ويدير مباريات البطولة حكام دوليون من اتحاد الإمارات لكرة القدم، إضافة إلى حكام دوليين من عدد من دول الخليج لأول مرة في تاريخ البطولة. ورصدت اللجنة المنظمة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى جوائز لكل من أفضل لاعب وحارس مرمى وإداري وهداف في البطولة.

وسوف تشهد النسخة الثانية عشرة تنظيم فعاليات مصاحبة لجميع فئات المجتمع للاستمتاع بالأجواء الرمضانية، من ضمنها منطقة «فان زون»، التي تنظمها اللجنة، بالتعاون مع رابطة المحترفين الإماراتية، مع رصد جوائز للجمهور والعديد من المفاجآت لإضفاء أجواء اجتماعية مبهجة لكل الحضور بمختلف الأعمار، مع تخصيص منطقة مزودة بالمشروبات الساخنة والباردة.

وتقام البطولة برعاية تسويقية من قبل شركة طيران رويال جت وشركة مركاتور للسفر والسياحة وفندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.

يذكر أن فريق مكتب الشؤون القانونية حقق لقب النسخة الماضية للبطولة، بعد فوزه في النهائي على فريق دائرة القضاء بركلات الترجيح.