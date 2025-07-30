"البيان" تسأل الذكاء الاصطناعي: من سيحصد الكرة الذهبية 2025؟

في ظل سباق ناري نحو جائزة الكرة الذهبية لعام 2025، تزايد الجدل بين مشجعي كرة القدم حول من يستحق الفوز بالكرة الذهبية للتوصل إلى تقييم موضوعي يعتمد على الأداء الحقيقي، الإنجازات الفردية والجماعية، استعانت "البيان" بالذكاء الاصطناعي الذي أجاب بشكل مفصل وشامل عن هذا السؤال،حيث حصر المنافسة بين النجم المخضرم عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان، والشاب الواعد لامين يامال نجم برشلونة.

وهذه إجابات الذكاء الاصطناعي:

عثمان ديمبيلي: نجم القمة ومهندس الرباعية التاريخية

يُعتبر ديمبيلي أحد أبرز اللاعبين الذين قادوا باريس سان جيرمان لتحقيق موسم استثنائي 2024–25، حيث ساهم بشكل مباشر في إحراز الرباعية التاريخية التي تشمل الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، السوبر المحلي، ودوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

سجل ديمبيلي 35 هدفًا وقدم 16 تمريرة حاسمة في 52 مباراة بجميع المسابقات، محققًا رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا بمساهمته في 14 هدفًا "سجل 8 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة" وهو إنجاز لم يحققه أي لاعب فرنسي من قبل.

حاز النجم الفرنسي على جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي للمرة الأولى في مسيرته، كما تم اختياره في فريق الموسم، مما يعزز مكانته كمرشح رئيسي للكرة الذهبية.

لامين يامال: نجم المستقبل الذي يسطع بقوة

على الجانب الآخر، يبرز لامين يامال الذي يبلغ من العمر 18 عامًا فقط، كأحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا والعالم، حيث أظهر نضجًا فنيًا استثنائيًا، وساهم في وصول برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وبلوغ 100 مباراة مع الفريق الأول في عمر صغير جدًا.

خلال الموسم، سجل يامال 18 هدفًا وقدم 25 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات مع تفوقه في عدد المراوغات الناجحة، مما يؤكد قدرته على التأثير في مجريات اللعب بشكل ملحوظ.

رغم ذلك، يرى بعض النقاد أن يامال يحتاج إلى مزيد من الخبرة والتثبيت حتى يصبح منافسًا حقيقيًا على الجوائز الكبرى.

الذكاء الاصطناعي يختتم: ديمبيلي هو المرشح الأوفر حظًا

بعد تحليل البيانات والإحصائيات، أكد الذكاء الاصطناعي أن عثمان ديمبيلي هو المرشح الأوفر حظًا للفوز بالكرة الذهبية لعام 2025، مستندًا إلى الإنجازات الجماعية التي حققها مع باريس سان جيرمان والأداء الفردي المتألق.

ورغم تألق يامال وكونه رمزًا للشباب والموهبة المستقبلية، فإن فرصه في الفوز بالكرة الذهبية في هذا الموسم لا تزال أقل مقارنةً بديمبيلي.

نسبة النجمين في الفوز

وكشف الذكاء الاصطناعي أنه بعد تحليل شامل لأداء اللاعبين هذا الموسم، فإن عثمان ديمبيلي بلغت نسبة فوزه بالجائزة نحو 75%، مستندًا إلى إنجازاته الاستثنائية مع باريس سان جيرمان وتحقيقه الرباعية التاريخية بالإضافة إلى الأداء الفردي اللافت. في المقابل، يمتلك لامين يامال نسبة تقارب 25%، كونه نجمًا صاعدًا وموهبة شابة واعدة، لكن مع خبرة أقل وفرصة أقل في الفوز بالجائزة في الوقت الحالي. يعكس هذا التقييم الواقعي الفارق بين النجومية الحالية والخبرة العالية التي يتمتع بها ديمبيلي، مقابل الطموح الكبير الذي يحمله يامال للمستقبل.

يبقى سباق الكرة الذهبية مفتوحًا أمام العديد من النجوم، لكن معايير الفوز تتطلب ليس فقط الموهبة، بل والأداء الحاسم والإنجازات الجماعية التي غالبًا ما تحدد الفائزين في هذا السباق السنوي.