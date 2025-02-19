ديربي الساحل الشرقي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

أشعلت جماهير فريقي كلباء وخورفكان مواقع التواصل الاجتماعي قبيل انطلاقة مباراة ديربي الساحل الشرقي بين الفريقين السبت المقبل، ضمن الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، حيث شهدت مواقع الناديين على الشبكة العنكبوتية حملات مكثفة لاستقطاب الجماهير قبل المباراة، ونشر نادي كلباء على منصاته بمواقع التواصل فيديوهات تحفيزية للجماهير تطالبهم بضرورة التواجد في المباراة، وضرورة تشديد المؤازرة الجماهيرية طوال وقت اللقاء الذي يجمعهم بالجار خورفكان، وجاءت تغريدة النادي على حساب منصة «إكس»: جمهور الأصفر الغالي، موعدنا السبت القادم لدعم «النمور» في مواجهة أبناء العمومة نادي خورفكان، الساعة 5:30 مساءً على استاد كلباء .. كونوا على الموعد وخلونا نشعل المدرجات.

في وقت غرد فيه خورفكان موجهاً رسالة لجمهوره نصها: شكراً لأغلى جمهور موعدنا كلباء «درة الشرق» يوم السبت نتمنى رؤيتكم وتواجدكم بأعداد كبيرة، وذلك في ملعب المباراة للوقوف خلف النسور.

وإن كان جمهور الفريقين يجهزون العدة في المدرجات لتحفيز اللاعبين ورفع معنوياتهم، إلا أن هناك صراعاً من نوع خاص داخل أرضية الملعب بين اللاعبين أنفسهم، حيث إن كلباء يعول على نجمه المتألق الإيراني مهدي قايدي وينتظر منه حسم المباراة، فيما يعتمد جمهور «الخور» على النجم المغربي طارق تيسودالي الذي قاد الفريق للفوز على العروبة في الجولة الماضية.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز كلباء بنتيجة 2 - 0، ولذلك ستكون هناك رغبة كبيرة من قبل لاعبي خورفكان في رد الدين لـ «النمور»، والعودة من ملعب كلباء بالعلامة الكاملة.