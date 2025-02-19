عودة إيسايلا نقطة تحول في مسار موسم «السماوي»

نجح دانييل إيسايلا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، في إعادة «السماوي» إلى المسار الصحيح، إذ شكلت عودة المدرب الروماني للفريق نقطة تحول في موسم بني ياس، بعدما كان ضمن الفرق التي تصارع شبح الهبوط.

ومنذ أن عاد إيسايلا لتولي مهمة تدريب بني ياس في ولايته الثانية، بعد إسناد المهمة له خلفاً للبرتغالي جواو بيدرو سوزا، استطاع تغيير واقع الفريق، وإيقاف سلسلة نتائجه السلبية، ليخرجه من عنق الزجاجة، وينقذه من الدخول في دوامة الفرق، التي تصارع على الهروب من خطر الهبوط.

وحقق بني ياس مع إيسايلا نتائج إيجابية وأرقاماً مميزة في الجولات الأخيرة بعدم الخسارة في 5 مباريات متتالية، التي قاد فيها الفريق منذ عودته، إذ تعد هذه السلسلة هي الأطول للفريق هذا الموسم بعكس الفترة، التي سبقت قدوم المدرب، الذي حقق نجاحات مع الفريق في 3 مواسم خلال ولايته الأولى، بعدما تعرض «السماوي» لثاني أطول سلسلة من عدم الفوز مع البرتغالي بيدرو سوزا، بعدما عدم تذوق طعم الانتصار في 8 مباريات متتالية.

وخاض بني ياس مع إيسايلا 5 مباريات، حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مباراتين، جمع خلالها 11 نقطة، ليقفز الفريق من المركز الثاني عشر إلى المركز التاسع برصيد 19 نقطة، ويدخل ضمن نطاق المنطقة الدافئة في جدول ترتيب دوري أدنوك للمحترفين، فيما جمع سلفه 8 نقاط فقط في 11 مباراة.

وفاز بني ياس مع إيسايلا في خمس مباريات على كلباء 1 - 0 والجزيرة 1 - 0 وعجمان 3 - 2، وتعادل سلبياً مع الوصل والنصر، إذ تمكن الفريق من معادلة رقمه، الذي حققه في موسم 2014 - 2015 حينما حقق ثلاثة انتصارات متتالية خارج ملعبه، بعد فوزه في الجولة السادسة عشرة على عجمان، ومن قبله كلباء والجزيرة.

كما نجح إيسايلا في تحسين المنظومة الدفاعية للفريق، الذي عانى بشدة مع جواو بيدرو سوزا، بعدما كان «السماوي» ثاني أضعف خط دفاع في الدوري بعد العروبة، وقبل قدوم المدرب الروماني حينما تلقى 28 هدفاً، بينما استطاع الفريق الخروج بشباك نظيفة في 4 مباريات متتالية من دون استقبال أي أهداف وحتى مباراة عجمان، التي استقبل فيها الفريق هدفين.

بينما في الجانب الدفاعي تحسن بني ياس قليلاً، لكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من العمل، إذ يعد هجوم الفريق ثاني أضعف هجوم في المسابقة بتسجيل 18 هدفاً بالتساوي مع دبا الحصن، الذي يحتل المركز قبل الأخير في ترتيب الدوري، والعروبة متذيّل الترتيب، والذي سجل 13 هدفاً.

وكان إيسايلا كشف عن سر تطور أداء ونتائج بني ياس، وأنه يكمن في التزام اللاعبين، وروحهم القتالية داخل أرض الملعب، ورغبتهم في تحقيق الانتصارات، وإعادة الفريق إلى الطريق الصحيح.

وقاد إيسايلا بني ياس في الولاية الأولى بين عامي 2020 إلى 2023، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية، ووصل إلى المركز الثاني في الدوري عندما نافس على اللقب في موسم 2020 - 2021 مع الجزيرة، الذي توج بالدرع في نهاية الموسم.

ويستعد بني ياس لمواجهة قوية في الجولة المقبلة من دوري أدنوك للمحترفين عندما يستضيف «أبناء العمومة»، فريق الوحدة يوم الأحد المقبل في الجولة الـ 17 من المسابقة.