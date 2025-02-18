برشلونة يهزم فايكانو بهدف ليفاندوفسكي ويتصدر الدوري

سجل المهاجم روبرت ليفاندوفسكي هدفا من ركلة جزاء في الشوط الأول ليقود برشلونة إلى فوز صعب 1-صفر على ضيفه رايو فايكانو مساء أمس الاثنين واعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

واستفاد برشلونة من إهدار ريال مدريد وأتليتيكو مدريد للنقاط في الجولة نفسها ليقفز من المركز الثالث إلى الصدارة برصيد 51 نقطة متساويا في ذلك مع ريال ومتفوقا بفارق الأهداف.

ويتأخر أتليتيكو في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة، بينما تجمد رصيد فايكانو عند 35 نقطة في المركز السادس.

وبذل برشلونة ما يكفي لإنهاء سلسلة من تسع مباريات بلا هزيمة لفايكانو في الدوري، وسيطرت حالة من الغضب على الضيوف بسبب عدة قرارات تحكيمية مثيرة للجدل.

وبعد أن ارتكب باثي سيس خطأ ضد إنيجو مارتينيز داخل منطقة الجزاء، احتسب ماريو مليرو لوبيز ركلة جزاء لبرشلونة بعد مراجعة طويلة لتقنية الفيديو.

وسجل ليفاندوفسكي هدف الفوز بتسديدة متقنة من علامة الجزاء في الدقيقة 28.

ورغم تفوق برشلونة في الاستحواذ على الكرة، بدا فايكانو الفريق الأكثر خطورة وتألق فويتشيخ شتينسني حارس برشلونة بشكل كبير في الدفاع عن شباكه.

وسيطر الغضب على لاعبي فايكانو عندما رفض الحكم احتساب ركلة جزاء للفريق بداعي وقوع خطأ من باو كوبارسي ضد سيس، وهو خطأ شعروا أنه مشابه للذي أسفر عن احتساب ركلة الجزاء لصالح برشلونة.

وثار غضب لاعبي فايكانو مجددا عندما أُلغي هدف سجله خورخي دي فروتوس في الدقيقة 42.

وأطاح المدافع مارتينيز بكرة خطيرة برأسه قبل أن تتجاوز خط المرمى قبيل نهاية الشوط الأول، كما واصل الحارس شتينسني تألقه في الشوط الثاني لمساعدة الفريق في حصد النقاط الثلاث.

وكاد فايكانو أن يتعادل لكن دي فروتوس أهدر فرصة سهلة من مسافة قريبة في الوقت بدل الضائع.

وقال إنيجو بيريز مدرب فايكانو الذي بدا محبطا، في تصريحات لشبكة موفيستار بلس عندما سُئل عن القرارات المثيرة للجدل "أُفضل أن أحتفظ برأيي لنفسي فيما يتعلق بالحكم اليوم، ولكن الجميع يتصرفون كما ينبغي أو يعتقدون أنه ينبغي لهم ذلك.

"دائما ما تسبب الخسارة شعورا بالألم، لكن الآن، سيستغرق الأمر بضع ساعات حتى أهدأ، بالنظر إلى كل ما حدث والطريقة التي لعبنا بها. في الوقت الحالي، الكلمة الوحيدة التي أستطيع أن أجدها هي المرارة".