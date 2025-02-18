مفاجآت الجولة الـ 17 من دوري «الهواة» تحبس الأنفاس

لم يغب عنصر المفاجأة عن مباريات الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى «الهواة»، بعد وقوع الفجيرة المتصدر في فخ التعادل ضد الذيد وبالتالي التفريط في نقطتين مهمتين ليرفع رصيده إلى 33 نقطة لكن الخطورة قد تأتيه من الظفرة المستفيد الأول من مباريات هذه الجولة التي حبست الأنفاس حتى دقائقها الأخيرة بعد أن تقاسم الصدارة مع الفجيرة بذات الرصيد، فضلاً عن توسيع الفارق بينه وبين العربي إلى 3 نقاط، بعد تلقي العربي لهزيمة غير متوقعة على ملعبه أمام الأمارات، ليتجمد رصيده عند 30 نقطة ويفقد 3 نقاط مهمة في سبيل البقاء على حظوظه قائمة في التأهل لدوري المحترفين.

كما استغل دبا الفجيرة هذه الوضعية وانتزع المركز الثالث بعد الفوز العريض على غلف يونايتد بثلاثية ليرفع رصيده إلى 31 نقطة على بعد نقطتين فقط من الفجيرة والظفرة، ويضعهما تحت الضغط ويكشر دبا الفجيرة عن أنيابه ويعلن عن نفسه كمرشح قوي لخطف أحدى بطاقتي التأهل لدوري الأضواء والشهرة.

وعلى مستوى أندية وسط وقاع الترتيب، بدأت الفرق في استعادة نغمة الانتصارات بعد فوز يونايتد على غلف إف سي صاحب المركز الرابع عشر والأخير والذي تجمد رصيده عند 6 نقاط، وكذلك خسارة مجد الثالث عشر أمام الظفرة بنتيجة 3 - 1 ليتجمد رصيده عند 8 نقاط، ونجح الإمارات في تحقيق الفوز الثاني على التوالي على حساب العربي ليصل برصيده إلى 21 نقطة لكن الفريق لايزال بعيداً عن التحليق مع فرق المقدمة، واستعاد الجزيرة الحمراء نغمة الفوز وتمكن من التفوق على الحمرية بنتيجة 2 - 1 ليبتعد الفريق خطوة مهمة عن مناطق القاع.

شهدت مباريات الجولة، إشهار الحكام 33 بطاقة ملونة، كما أحرز اللاعبون 16 هدفاً، وحافظ الفرنسي ساندر بنبشير لاعب الفجيرة على صدارة الهدافين برصيد 13 هدفاً يليه البرازيلي ديغو فارياس لاعب دبا برصيد 11 هدفاً ثم 3 لاعبين برصيد 9 أهداف وهم ياتارا «الظفرة» ومحمد ديوب «العربي» ولويس توري «يونايتد».

تنطلق مباريات الجولة 18 السبت المقبل، بثلاث مواجهات تجمع الفجيرة ودبا في ديربي ساخن، ويلاقي الإمارات ضيفه غلف اف سي، والجزيرة الحمراء أمام غلف يونايتد، ويوم الأحد يستقبل الظفرة ضيفه حتا، ويحل العربي ضيفاً على مصفوت ويونايتد في مواجهة مجد.