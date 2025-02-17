فليك مدرب برشلونة يطلب من لاعبيه تجنب الجدال مع الحكام

دعا هانز فليك مدرب برشلونة لاعبيه للامتناع عن التصرف "غير المحترم" تجاه الحكام بعد حصول جود بلينغهام لاعب ريال مدريد على بطاقة حمراء مباشرة بسبب الجدال مع الحكم خلال التعادل 1-1 في ملعب أوساسونا في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وقال بلينغهام بعد مباراة السبت الماضي إنه لم يوجه أي إهانة للحكم ووصف الموقف بأنه سوء تفاهم. واعتذر أمس الأحد عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن "ترك زملائي بالفريق في موقف صعب للغاية".

وقال فليك، قبل مباراة برشلونة مع ضيفه رايو فايكانو في وقت لاحق اليوم الاثنين، إنه ذكّر فريقه بأهمية تجنب المواجهات مع الحكام.

وأضاف في مؤتمر صحفي أمس الأحد "إنه عدم احترام. بالنسبة لي الأمر كذلك. لكن ليس من الضروري أن أقرر (العقوبات).

"لا أحب هذا التصرف وقلت ذلك للاعبي فريقي لأنه مهم للغاية. ليس من الجيد للفريق أن تفعل هذا وتُطرد. إنه ضعف ونحن لا نحب ذلك. لدينا شخص واحد في الملعب مسموح له بالتحدث مع الحكم وهو قائد الفريق. يتعين علينا قبول ذلك".

ويستطيع برشلونة، صاحب المركز الثالث، استعادة صدارة الدوري إذا فاز على رايو في وقت لاحق اليوم.