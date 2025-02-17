الجزائري بن طالب يسجل في أول مباراة بعد تعافيه من أزمة قلبية

لم يكن بوسع الجزائري نبيل بن طالب أن يكتب عودته للملاعب بشكل أفضل بعدما بصم لاعب وسط ليل على عودته للفريق إثر إصابته بأزمة قلبية العام الماضي بهدف في فوز فريقه 2-صفر على مضيفه ستاد رين أمس الأحد.

وتعرض لاعب توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد السابق لأزمة قلبية في 18 يونيو الماضي، وكانت هناك شكوك حول مستقبل الدولي الجزائري (30 عاما).

ومع ذلك، حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى كرة القدم التنافسية يوم الأربعاء الماضي عندما سمح له الاتحاد الفرنسي باللعب بعد اجتماع لجنة طبية لتقييم حالته.

وسجل الدولي الجزائري الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 80 - بعد أربع دقائق فقط من مشاركته كبديل - وركض إلى مقاعد بدلاء ليل للاحتفال بهدفه الأول في الدوري الفرنسي لنادي مدينته مع زملائه بالفريق والجهاز الفني.

وقال برونو جينيسيو مدرب ليل للصحفيين "الأمر يستحق أن يتحول إلى فيلم سينمائي. إنه يستحق ذلك... إنها قصة رائعة ومذهلة.

"هدف نبيل وضعنا في حالة من السعادة الغامرة من الصعب وصفها... سيظل هذا محفورا في تاريخ النادي وفي هذا الموسم. وفي ذهن نبيل بالطبع".

ويستضيف ليل، صاحب المركز الخامس، موناكو صاحب المركز الرابع يوم السبت المقبل.