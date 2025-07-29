قرعة أمم آسيا للسيدات 2026 تسفر عن صدامات قوية

اكتمل مشهد المنافسة في بطولة كأس آسيا للسيدات لكرة القدم 2026 في أستراليا، عقب سحب القرعة الرسمية للبطولة اليوم الثلاثاء.

وأُقيمت مراسم القرعة في قاعة بلدية سيدني العريقة، حيث تم توزيع المنتخبات الـ12 على ثلاث مجموعات، في البطولة التي تقام خلال الفترة من 1 إلى 21 مارس 2026.

وأوقعت القرعة منتخب أستراليا، المضيف والساعي للتتويج بلقبه الثاني في المسابقة، بالمجموعة الأولى القوية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية وإيران والفلبين.

أما كوريا الشمالية، التي تطمح لإحراز لقبها القاري الرابع، فقد جاءت على رأس المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات الصين (حاملة اللقب) وبنجلاديش وأوزبكستان.

في المقابل، يلتقي منتخب اليابان، بطل آسيا مرتين، مع منتخبات فيتنام والهند والصين تايبيه ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وتنص لائحة المسابقة على تأهل متصدر ووصيف كل مجموعة لدور الثمانية، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

وتحصل المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى قبل النهائي على بطاقات الصعود لنهائيات كأس العالم للسيدات المقررة في البرازيل عام 2027، في حين تتجه المنتخبات الأربعة الخاسرة بدور الثمانية إلى الملحق القاري للمنافسة على بطاقتين إضافيتين في الحدث العالمي.