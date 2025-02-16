الفجيرة متصدر الهواة يسقط في فخ التعادل أمام الذيد ودبا ينتزع المركز الثالث

أدرك الفجيرة المتصدر تعادلاً متأخراً أمام الذيد بعد نهاية اللقاء بين الفريقين بنتيجة 1-1 في ختام مباريات الأسبوع 17 من دوري الدرجة الأولى، ليُهدر الفجيرة نقطتين مهمتين في سبيل توسيع الفارق في صدارة دوري الهواة. بكر الذيد بهدف السبق عن طريق بوعلام سرير في الدقيقة 45، وأدرك الفجيرة التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق أندريجا، ليصل الفجيرة برصيده إلى 33 نقطة محافظاً على الصدارة بفارق الأهداف عن الظفرة الذي يملك نفس الرصيد، فيما رفع الذيد رصيده إلى 19 نقطة.

وفي مباراة ثانية، تمكن الإمارات من إيقاف انتصارات العربي بعد الفوز عليه بهدف دون رد جاء عن طريق أوليفيرا في الدقيقة 36، ليصل الفائز برصيده إلى 21 نقطة، وبقي العربي برصيد 30 نقطة متراجعاً إلى المركز الرابع، ليستغل دبا الفجيرة سقوط العربي وينتزع منه المركز الثالث إثر فوزه العريض على غلف يونايتد بنتيجة 3-0، جاءت عن طريق كل من سايمون، وادموندو، وأحمد نبيل في الدقائق 32، 44، 90+4، ليصل الفريق برصيده إلى 31 نقطة، وبقي غلف يونايتد بـ 13 نقطة.