لويس إنريكي يشيد بتركيز سان جيرمان مع استمرار مسيرة عدم الخسارة بالدوري

أشاد لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان بعدم تشتت فريقه بالتفكير في الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعدما مدد مسيرة عدم الخسارة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي هذا الموسم إلى 22 مباراة بفوز مريح 1-صفر على تولوز أمس السبت.

ويتصدر سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي بر صيد 56 نقطة متقدما بعشر نقاط على أولمبيك مرسيليا صاحب المركز الثاني. وأظهر الفريق هيمنته في ذهاب الدور الفاصل من دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-صفر على بريست المنافس أيضا في الدوري الفرنسي يوم الثلاثاء الماضي، قبل مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل.

وأبلغ لويس إنريكي مؤتمرا صحفيا "كانت هذه مباراة في الدوري بين مباراتين في دوري الأبطال، ويكون فقدان التركيز سهلا للغاية. ومع ذلك أعتقد أن هذه صفة مهمة للغاية لدينا وهي أننا ننافس في أعلى مستوى".

وشدد المدرب أيضا على أهمية وجود تشكيلة قوية. وقال "الهدف واحد، بغض النظر عن هوية من سيرتدي قميص سان جيرمان. هدفنا هو أن يكون لدينا العديد من اللاعبين القادرين على المنافسة والفوز، بغض النظر عن التشكيلة الأساسية".

وأضاف أنه سعيد بتنوع قدرات اللاعبين في تشكيلة فريقه، ويرى أن روح الفريق هي مفتاح النجاح المستمر لباريس سان جيرمان.

