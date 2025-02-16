أنشيلوتي غاضب من القرارات التحكيمية بعد التعادل مع أوساسونا

استشاط كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد غضبا بسبب بعض القرارات التحكيمية في التعادل 1-1 مع أوساسونا لتغيب عنه الانتصارات في آخر ثلاث مباريات بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وانتقد المدرب الإيطالي قرار حكم الفيديو المساعد بعدم التدخل في ثلاث ركلات جزاء محتملة بعدما سقط فينيسيوس جونيور وجود بلينجهام داخل المنطقة وبعدما بدا أن أليخاندرو كاتينا لمس الكرة بيده.

وبعدما حصل بلينجهام على بطاقة حمراء مباشرة في الشوط الأول، ازداد أنشيلوتي غضبا بعدما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح أوساسونا في بداية الشوط الثاني بعدما استدعاه القائمون على تقنية حكم الفيديو المساعد لمراجعة تدخل إدواردو كامافينجا على أنتي بوديمير داخل المنطقة.

وسجل المهاجم الكرواتي من علامة الجزاء ليتعادل بعدما تقدم ريال مدريد في النتيجة بهدف كيليان مبابي.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي "أعتقد أن أمورا حدثت في آخر ثلاث مباريات بالدوري رآها الجميع ولا أريد أن أضيف المزيد لأنني أتطلع للوجود في المنطقة الفنية في المباراة المقبلة.

"حصلت على بطاقة صفراء بعدما أخبرته أن هناك لمسة يد داخل منطقة جزاء أوساسونا وأن عليه الرجوع لحكم الفيديو المساعد... لابد أنهم قاموا بتشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد لاحقا...".

كما اعترض أنشيلوتي على طرد بلينجهام في الدقيقة 39 قائلا إن لاعب الوسط الإنجليزي لم يهن الحكم خلال اعتراضات لاعبي ريال خلال المباراة.

ويؤجج إحباط أنشيلوتي صدام ريال مع الحكام بعدما اشتكىالنادي من التحكيم في الدوري الإسباني هذا الشهر.

ويحتل ريال صدارة الدوري برصيد 51 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أتليتيكو مدريد وثلاث نقاط أمام برشلونة ثالث الترتيب الذي يواجه رايو فايكانو غداً الاثنين.