الظفرة يسترد صدارة الهواة ويعمق جراح مجد بالثلاثة

استرد الظفرة صدارة دوري الدرجة الأولى من الفجيرة بشكل مؤقت إثر فوزه العريض على فريق مجد بنتيجة 3-1، جاءت عن طريق كل من رودريغو، إيزيكيل، وأحمد الهاشمي في الدقائق 34، 89، و96، فيما أحرز يتيمة مجد اللاعب مأمور نيانغ في الدقيقة 80، ليرفع الظفرة رصيده إلى 33 نقطة في قمة الترتيب، وظل مجد برصيد 8 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الأخير.

وفي لقاء ثانٍ، استعاد الجزيرة الحمراء نغمة الفوز وتمكن من عبور عقبة ضيفه الحمرية بنتيجة 2-1، أحرز الهدفين كل من غوميز وسجاد كمال في الدقيقتين 40 و81، فيما سجل للحمرية كاسترو في الدقيقة 30، ليرفع الفائز رصيده إلى 15 نقطة، وبقي الحمرية عند 13 نقطة، وأكمل الحمرية المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد إبراهيم في الوقت بدل الضائع.

وتختتم اليوم الأحد مواجهات الأسبوع 17 بثلاث مباريات، حيث يحل الفجيرة، برصيد 32 نقطة، ضيفاً على الذيد الجريح وصاحب المركز السابع برصيد 18 نقطة، في مباراة يتوقع أن تكون ساخنة ومثيرة. كما يلتقي العربي، ثالث الترتيب برصيد 30 نقطة، بفريق الإمارات الثامن برصيد 18 نقطة والمنتشي بفوزه على مصفوت، فيما يستقبل دبا الفجيرة، صاحب المركز الخامس، ضيفه غلف يونايتد الحادي عشر، في مباراة مهمة لكل فريق، إذ يسعى دبا الفجيرة إلى مواصلة تضييق الخناق على ثلاثي الصدارة برصيد 28 نقطة، فيما يملك غلف يونايتد 13 نقطة.