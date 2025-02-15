الأهلي يصطدم بالإسماعيلي ومهمة سهلة لبيراميدز في الدوي المصري

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لتجنب الخطأ، عندما تنطلق منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري، وذلك في محاولته لتحقيق إنجاز تاريخي بحصد لقبه الأول وسط مطاردة عنيفة وقوية من الأهلي، حامل اللقب والبطل التاريخي لتلك المسابقة، والزمالك، صاحب المركز الثالث.

وتقام مباريات الجولة الرابعة عشرة على مدار ثلاثة أيام تبدأ بإقامة أربع غدا الأحد حيث يلتقي الزمالك مع بتروجيت، وسموحة مع البنك الأهلي، والإسماعيلي مع الأهلي، وحرس الحدود مع فاركو.

وتقام ثلاث مباريات أخرى بعد غد الاثنين حينما يلعب سيراميكا مع إنبي، ومودرن سبورت مع بيراميدز، والاتحاد السكندري مع الجونة.

وتختتم مباريات تلك الجولة بمواجهتين يوم الثلاثاء حيث يلتقي طلائع الجيش مع زد، وغزل المحلة مع المصري.

وتقام مباريات تلك النسخة لمسابقة الدوري المصري بشكل استثنائي حيث تلعب من دور واحد فقط ثم يتبارى أصحاب المراكز التسع الأولي بنفس نقاط الدور الأول للفوز باللقب وتحديد المتأهلين لدوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية، فيما تسعى الفرق التسعة الأخرى لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.

ولم تتوقف المنافسة المشتعلة قبل 4 جولات من نهاية الدور الأول على صراع المقدمة أو محاولة التواجد في مجموعة النخبة النهائية التي تضم أصحاب المراكز التسعة الأولي ولكنها امتدت إلى الخوف من صراع الهبوط المبكر، وستشهد تلك الجولة الظهور لثلاث مدربين جدد وهم البرتغالي جوزيه بيسيرو مع الزمالك بعد التعاقد معه لمدة موسم ونصف بديلا للسويسري كريستين جروس، والجزائري عبدالحق بن شيخه مع مودرن سبورت بعد توجيه الشكر إلى فرانك دوماس، وعماد سليمان كمدير فني مؤقت لفريق الإسماعيلي بعد تقديم حمد إبراهيم لاستقالته.

وستكون الأعين متجهة نحو الصراع المرير والقوي بين الأهلي، حامل اللقب، وبيراميدز حيث يحل الأهلي ضيفا على الإسماعيلي في استاد الجيش المصري ببرج العرب بينما سيكون المتصدر بيراميدز في مهمة سهله نسيبا أمام مودرن سبورت.

ويتصدر بيراميدز جدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد 13 جولة حيث فاز في 9 وتعادل في 3 وتلقى خسارة وحيدة، كما أن الأهلي هو الأكثر تسجيلا للأهداف بالتساوي مع الزمالك حيث سجلا 24 هدفا، كما أنه يملك أقوى خط دفاع حيث لم يتلق سوى 7 أهداف فقط.

وبلغة الأرقام بعيدا عن "جنون الساحرة المستديرة" فان بيراميدز مرشح لتجاوز عقبة مودرن سبورت الذي يعاني كثيرا هذا الموسم بسبب التغييرات الفنية وكذلك التعاقد مع عدد كبير من اللاعبين حيث يتواجد في المركز الثامن عشر الأخير برصيد 8 نقاط فقط حققها من فوز وحيد كان على الزمالك وتعادل في 5 وخسر 7 مواجهات.

وستكون هذه المباراة هي الظهور الأول للجزائري عبدالحق بن شيخة في قيادة مودرن سبورت فنيا بعد أن تم التعاقد معه قبل أيام.

وسيكون الأهلي في مهمة صعبة أمام ضيفه الإسماعيلي بحثا عن استمرار صراع الصدارة مع بيراميدز، وتعد مباريات الأهلي والإسماعيلي قوية وذات طابع خاص كما لأنها ستشهد حدثين، الأول مشاركة عمر الساعي مع الفريق الأحمر في مواجهة فريقه السابق بعد انتقاله للقلعة الحمراء في الصيف الماضي، والحدث الأخر هو الظهور الأول لأسطورة الدراويش عماد سليمان الذي تولى منصب المدير الفني بشكل مؤقت بعد رحيل حمد إبراهيم.

ويتواجد الأهلي في المركز الثاني، برصيد 29 نقطة بينما يحتل الإسماعيلي المركز الرابع عشر برصيد 12 نقطة ويسعى لتجنب شبح الهبوط المبكر وإيقاف نزيف النقاط.

ويرغب الزمالك في الحفاظ على فرصه في مطاردة بيراميدز والاهلي على صدارة الترتيب، وذلك عندما يواجه بتروجيت، القوي والذي يقدم مستويات مفاجئة الموسم الحالي.

وستشهد مباراة غدا الأحد ظهور البرتغالي جوزيه بيسيرو الذي تم التعاقد معه لقيادة الفريق الأبيض بعد رحيل كريستيان جروس.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 26 نقطة من 13 مباراة حيث فاز في 8 وتعادل مرتين وخسر في ثلاث مواجهات، بينما يتواجد بتروجيت في المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد الفوز في 4 مباريات والتعادل في خمس والخسارة في 4.